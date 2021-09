Securitatea și prosperitatea, dezbătute la nivel înalt la București

Ministrul Apărării Naționale declară că importanța strategică pe care România o are în Regiunea Mării Negre impune consolidarea flancului estic al NATO.

Diplomați din România, țările Uniunii Europene, America și NATO alături de liderii marilor companii care activează în țara noastră au discutat şi despre prosperitatea regiunii noastre.

Conferința internațională Security and Prosperity at the Black Sea a fost organizată de Bursa Română de Afaceri.

