Sector 1: Armand anunţat că va depune în justiţie o solicitare de dizolvare a Consiliului Local

Clotilde Armand

"În acest moment, toată Primăria Sectorului 1 este blocată de majoritatea formată din alianţa PNL PSD. Cei care suferă sunt cetăţenii: Nu se pot plăti bursele şcolare, dar şi mai multe ajutoare sociale, cum ar fi indemnizaţiile pentru persoanele cu handicap, care este echivalentă cu salariul minim net sau plata însoţitorilor acestor persoane. Am făcut nu mai puţin de nouă şedinţe de CL. Pentru că nu avem alte soluţie la acest blocaj, am decis să depunem plângeri pentru abuz în serviciu pe numele consilierilor locali care refuză sistematic şi fără argument votarea bugetului şi în paralel vom depune în Justiţie o solicitare de dizolvare a Consiliului Local al Sectorului 1. Codul administrativ ne permite acest lucru. Unii consilieri au impresia că se joacă cu soarta acestui Sector din motive transpartinice", a scris Clotilde Armand, miercuri, pe Facebook.



Ea a menţionat că, în urmă cu două luni, a pus în dezbatere publică proiectul de buget, care cuprinde "o lungă listă de investiţii", printre care a amintit: reabilitarea termică a 47 de blocuri; lucrările de modernizare a 50 de străzi; demararea proiectului "Termoficare de la soare"; lucrările de semnalizare din jurul şcolilor; achiziţia sistemului de antiefracţie pentru toate unităţile de învăţământ din sectorul 1; achiziţia mai multor imobile de patrimoniu - hotel Dunărea, Casa Miclescu, Casa Radio, clădirea Ciclop etc - în vederea implementării unor proiecte de regenerare urbană; reabilitarea şi reamenajarea Parcului Regina Maria; construcţia a 19 de parcări automate.



"În toată perioada de dezbatere publică, consilierii PNL şi PSD din Sectorul 1 nu au avut nici o obiecţie la proiectul de buget. A urmat un lung şir de şedinţe de Consiliu Local, nouă şedinţe pentru votarea bugetului, iar consilierii PNL PSD au invocat diverse non-motive. Alianţa PSD PNL Sector 1 susţine că bugetul local ar fi ilegal. O falsă ipoteză. Proiectul de buget are avizele Departamentului Juridic şi Economic. Iar consilierii locali nu votează pentru legalitatea unor proiecte - conform Codului administrativ - aparatul de specialitate al primarului se ocupă de aspectele legalităţii. Să presupunem că ar fi aşa cum susţin PNL şi PSD. De ce nu vin cu un amendament asumat public prin care pun bugetul în aşa zisa legalitate?! Pentru că nu au curaj", a susţinut Clotilde Armand.



Ea a subliniat că, atâta timp cât nu există o decizie definitivă care să oblige autoritatea locală la plata facturilor aflate în litigii, înseamnă că nu are datorii.

sursa agerpres

ŞTIRILE ZILEI