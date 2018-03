Secretele performanței lui Tibi Ușeriu EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Triplu câştigător al Ultramaratonului Arctic, Tiberiu Uşeriu: Ceea ce eu sunt acum este trecutul meu. Am avut nevoie de câțiva ani buni ca să ajung la mal, să ajung acolo pe uscat și să îmi dau seama că pot să schimb ceva în viața asta, să las trecutul în urmă și să profit de tot trecutul ăsta al meu. Am ajuns la un moment dat să folosesc acei demoni să lucreze pentru mine. Demonii eram eu. Eu-rile alea ale mele care se gândeau să își alimenteze cumva sufletul. Din greșelile mele, din ceea ce am făcut rău am învațat foarte mult și nu din coronițe și lauri care ți se aduc.

Performanțele, spune Tiberiu Useriu, nu au venit peste noapte. Când s-a gândit prima dată să alerge, în timp ce își plimba câinii, s-a oprit după 500 de metri cu dureri în piept. Era însă obișnuit să își forțeze limitele. Doar se lupta deja cu demonii propriului trecut.

Triplu câştigător al Ultramaratonului Arctic, Tiberiu Uşeriu: De fiecare dată când nu mai puteam, încercam să mai pot puțin. Face parte din adrenalina de care am nevoie, din setea asta de a cunoaște, de aventură, de a încerca pe cât posibil să mă autodepășesc.

Tibi Ușeriu a câștigat în această săptămână, pentru a treia oară Ultramaratonul Arctic, parcurgând 617 kilometri printre gheţuri, la temperaturi extreme.

Următorii clasați au terminat cursa la peste 24 de ore după el.

