Secretarul general al OSCE: Sprijinirea Ucrainei în faţa agresiunii Rusiei va fi principala provocare pentru 2023

„În 2022, războiul a revenit în Europa. Timpul pe care am vrut să-l petrecem pentru a construi împreună un viitor mai sigur şi mai prosper a fost petrecut pentru a face faţă impactului devastator al războiului nejustificat al Rusiei împotriva Ucrainei", a amintit Schmid într-o declaraţie trimisă prin e-mail.



Ea a subliniat că organizaţia pe care o conduce, cu 57 de ţări membre, nu a fost niciodată "la adăpost de confruntări".



„Nu am fost niciodată o organizaţie a statelor înrudite în spirit. Născută în plin Război Rece, acum aproape 50 de ani, am construit punţi între rivali, nu aliaţi, pentru a preveni şi gestiona conflicte, a atenua tensiuni şi a spori încrederea'', a apreciat Schmid.



Ea a amintit că, atunci când pericolul unei agresiuni ruse împotriva Ucrainei era deja vizibil, la începutul acestui an, OSCE a încercat să "promoveze încrederea şi transparenţa".



În februarie, preşedinţia OSCE de la acea vreme, deţinută de Polonia, a lansat un dialog pe care majoritatea partenerilor au fost dispuşi să îl poarte, „dar Rusia a preferat forţa dialogului. Iar consecinţele sunt profunde'', a deplâns Schmid.



„Continuăm să sprijinim Ucraina şi vecinătatea ei, în special Republica Moldova, cu proiecte concrete pentru a face faţă ameninţărilor imediate pe care le reprezintă războiul", a subliniat ea.



Fiind singura platformă multilaterală regională care reuneşte toate ţările euro-atlantice şi eurasiatice în chestiuni de securitate europeană, OSCE este, în opinia sa, "cea mai bine plasată pentru a face acest lucru".



„Semnul nostru distinctiv este: recunoaştem aspectul de securitate a dimensiunilor economice, ecologice şi umane împreună cu dimensiunea politico-militară a securităţii", a subliniat ea. "Şi, deşi ne concentrăm asupra Ucrainei, lucrăm şi în Europa de Sud-Est, Asia Centrală şi Caucazul de Sud pentru a ajuta guvernele şi societatea civilă să facă faţă provocărilor regionale şi să găsească soluţii", a adăugat ea.



În 2023, organizaţia va aborda şi alte "provocări transnaţionale", cum ar fi lupta împotriva schimbărilor climatice, corupţiei, criminalităţii cibernetice şi traficului de persoane.



„Niciun stat nu poate face faţă singur ameninţărilor globale. De aceea trebuie să ne unim forţele', a conchis secretarul general al OSCE.

