Secretarul general al ONU, la Borodianka și Bucea: ”Un război este o absurditate în secolul al XXI-lea"

Antonio Guterres, care efectuează prima sa vizită în Ucraina de la începutul invaziei ruse, pe 24 februarie, a făcut aceste declaraţii pentru jurnalişti, în faţa unor case în ruine, însoţit de militari ucraineni şi responsabili locali.

Antonio Guterres, UN chief, in Borodyanka was clearly moved by the massive destruction of homes he saw



He said he imagined his own family running in panic. He sent his condolences. He called war evil and absurd and unacceptable in the 21 century pic.twitter.com/zhN3BmNJmc