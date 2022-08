António Guterres se va întâlni cu președintele Zelenski și cu președintele turc, Tayyip Erdogan.

Liderii vor analiza acordul de export de cereale susținut de ONU și vor discuta „necesitatea unei soluții politice pentru acest conflict”, precum și situația de la centrala nucleară Zaporojie, controlată de ruși.

Mâine, Guterres se va duce la Odesa, unul dintre cele trei porturi ucrainene utilizate în cadrul acordului internaţional ce a permis deja plecarea a peste 20 de vase încărcate în special cu porumb şi grâu.

Ukraine: @antonioguterres has arrived in Lviv, where he will meet with @ZelenskyyUa & @RTErdogan before visiting Odesa. https://t.co/cs4XHAMymI pic.twitter.com/fTi9UD3715