Secretarul general al Alianţei Nord Atlantice a confirmat contraofensiva armatei ucrainene pe frontul de est. Stoltenberg: Victoriile Ucrainei ar putea reprezenta un avantaj major la masa negocierilor cu Rusia

Forţele ucrainene au reuşit să elibereze mai multe localităţi din estul ţării, aflate de mai bine de un an sub un an sub ocupaţia rusească. În urma luptelor, pe marginea drumurilor au rămas zeci de cadavre ale militarilor ruşi şi numeroase tancuri distruse.

La o săptămână de la lansarea contraofensivei, forţele ucrainene au reuşit să elibereze teritorii pe mai multe axe ale frontului, potrivit agenţiilor de presă.

Analiştii militari subliniază însă că operaţiunea militară a Kievului este încă la început, iar marile provocări abia urmează, mai ales că linia frontului din estul Ucrainei se întinde pe sute de kilometri. Succesul militar al Kievului este confirmat şi de NATO.

Jens Stoltenberg: Ucraina desfăşoară o contraofensivă de amploare. Este încă la început, şi nu ştim dacă va fi un punct de cotitură al războiului, dar vedem că ucrainenii avansează şi eliberează tot mai mult teritoriu.

Secretarul general al NATO a reafirmat că victoriile Ucrainei ar putea reprezenta un avantaj major la masa negocierilor cu Rusia. Potrivit lui Stoltenberg, Putin ar putea fi obligat să recunoască faptul că nu poate câştiga pe teren şi va fi obligat să negocieze o pace justă. Iar Aliaţii sunt hotărâţi să transmită un mesaj de susţinere pentru aderarea Ucrainei la NATO, la summitul de la Vilnius.

În timp ce forţele terestre ruseşti suferă pierderi, Moscova ripostează cu lovituri de rachete şi drone împotriva localităţilor ucrainene. La Odesa, un nou atac rusesc a provocat moartea a trei persoane. Alţi trei oameni au fost ucişi în bombardamentele ruseşti de la Kramatorsk şi Konstantinovka.

În acest timp, Duma de Stat de la Moscova a înăsprit pedepsele pentru încălcarea legii marţiale pe care Kremlinul a impus-o în teritoriile ocupate în Ucraina.

Lliderul grupării de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a reafirmat refuzul formaţiunii sale de a semna noi contracte cu Ministerul rus al Apărării. Sfidarea lui Prigojin are loc la o zi după ce Vladimir Putin a declarat că aceste contracte sunt necesare.

Moscova speră să suplinească absenţa mercenarilor Wagner cu forţele paramilitare cecene. Însă cecenii au suferit pierderi grele şi chiar unul dintre comandanţii lor, care este şi membru în Duma de Stat, a fost rănit în lupte.

