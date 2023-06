Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană: Rusia nu are resurse militare pentru o amenințare directă la adresa securității Republicii Moldova

Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO

„Deci, chiar dacă nu există, în acest moment, amenințări militare directe, celelalte instrumente de coerciziune energetică, de dezinformare, de război cibernetic, de luptă de propagandă, instigare a instabilității politice și sociale sunt lucruri pe care noi le știm și pe care și Republica Moldova le știe și încercăm să le contracarăm împreună. Este clar că solicitările pentru sisteme de apărare antirachetă, de radare moderne, de sisteme de genul drone sunt lucruri elementare pe care orice stat care vrea să-și protejeze spațiul aerian trebuie să le aibă”, a declarat Mircea Geoană.



Întrebat despre modalitățile în care NATO pregătește Republica Moldova să facă față unei eventuale catastrofe nucleare în Ucraina, Mircea Geoană a declarat că Alianța condamnă tot ce înseamnă utilizare a retoricii sau intențiilor de a folosi astfel de situații pentru a avansa în scopuri militare.

„Este iresponsabil, este împotriva dreptului internațional și NATO susține integral eforturile Agenției Internaționale de Energie Atomică în demersurile sale de a proteja și de a găsi formule în care astfel de declarații sau intenții să nu se materializeze. Și chiar în aceste zile, directorul general al AIEA este în Ucraina, sperăm că sfatul său de profesionist, imparțial, să fie ascultat și la Moscova, și sperăm că toate aceste consecințe, inclusiv legate de apa de răcire, propuneri legate de demilitarizarea acestor locații foarte, foarte sensibile să fie ascultate de ambele părți”, a spus Mircea Geoană.



Referindu-se la posibilitatea ca Republica Moldova să fie membră a NATO și UE, atât timp cât în regiunea transnistreană este un conflict înghețat, Mircea Geoană a făcut referință la principii de drept internațional, menționând că „este consfințit acolo, în tratatul de la Washington, în cartea Națiunilor Unite, că fiecare națiune are dreptul suveran să-și aleagă viitorul și sistemul, și aranjamentele de securitate sau politice pe care și le dorește. Deci, pentru noi nu este niciun fel de îndoială că orice națiune europeană care își propune, este pregătită, este capabilă și întrunește consensul aliaților poate să devină membru al NATO”, a declarat secretarul general adjunct al NATO.



Mircea Geoană s-a referit și la modul în care NATO poate ajuta la securizarea aeriană a Republicii Moldova. Sunt lucruri concrete pe care Republica Moldova le-a solicitat în pachetul de susținere militară. „Sunt elemente inclusiv de apărare antiaeriană, chestiuni de drone, chestiuni cibernetice, dar Republica Moldova, până la urmă este cea care este la pupitrul de comandă, știe ce nevoi are. A început să investească mai mult în apărare, este un lucru bun, pentru că nu se poate face fără resurse și după aceea cred că și-a calibrat nevoile în funcție de destinatarul acelei solicitări. Noi suntem, evident, la curent de faptul că Republica Moldova are discuții și cu Uniunea Europeană, și cu țări din NATO, cu România, evident, are un interes absolut special în a asigura securității Republicii Moldova. Și, repet, când această strategie de securitate națională a Republicii Moldova va fi finalizată, în clipa respectivă probabil că Republica Moldova va veni către NATO cu solicitări eventual suplimentare, în funcție de acest pupitru de comandă în care Republica Moldova decide către ce partener și cu ce tip de solicitare merge, ele având un rol de a lucra împreună”, a adăugat Mircea Geoană.



Secretarul general adjunct al NATO a declarat că planifică să viziteze Republica Moldova.

