Secretarul de stat american Antony Blinken afirmă că subiectul despre balonul de spionaj chinezesc ar trebui să fie încheiat, ”atât timp cât nu se mai întâmplă”

Secretarul de stat american Antony Blinken / captura video

''Am făcut ceea ce trebuia pentru a ne proteja interesele, am spus ceea ce trebuia să spunem şi am declarat în mod clar ceea ce trebuia în sensul în care asemenea incident nu trebuie să se mai întâmple. Aşadar, atât timp cât nu se mai întâmplă, acest capitol ar trebui încheiat'', a spus Blinken.



Tensiunile între SUA şi China au sporit în februarie, după ce teritoriul american a fost survolat de un balon care, potrivit Washingtonului, era un balon chinez de spionaj despre care Beijingul afirmă că a fost doar un balon meteo deviat de la traiectorie. Secretarul american de stat şi-a anulat atunci o vizită în China.



Pe de altă parte, asistentul secretarului de stat american pentru Asia de Est şi Pacific, Daniel Kritenbrink, a subliniat că o relaţiile între SUA şi China pot fi unele de succes numai dacă este vorba despre o ''stradă cu dublu sens''.



Într-un briefing de presă online, el a explicat că presupunerea că toate problemele din relaţiile bilaterale sunt cauzate doar de o parte ''pur şi simplu nu reflectă realitatea''.

Sursa: Agerpres

ŞTIRILE ZILEI