Secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare de la Kiev, după ideea de armistițiu a Moscovei, cu prilejul Crăciunului: Cum se raportează la sărbătoarea Crăciunului o haită de diavoli mărunți ai Kremlinului?

"Cum se raportează la sărbătoarea Crăciunului o haită de diavoli mărunți ai Kremlinului?", a întrebat Oleksiy Danilov, într-o postare pe rețelele de socializare.

"Cine poate crede asemenea scursuri care ucid copii, bombardează maternități, spitale și care torturează prizonieri?", a întrebat el.

"O încetare a focului? Minciuni și ipocrizie. Vă vom mușca în tăcerea care cântă a nopții ucrainene", a conchis Danilov.

How does a pack of petty kremlin devils relate to a Christian holiday? Who will believe scum that kills children, bombards maternity hospitals, tortures prisoners? A ceasefire? Lies and hypocrisy. We will bite you in the singing silence of the Ukrainian night.