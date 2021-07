Seceta, dușmanul agricultorilor din vestul țării

Alex Degianski are 5.000 de hectare cultivate în zona Giulvăz - Peciu Nou, majoritatea culturi de toamnă: grâu și rapiță, dar și porumb și floarea soarelui. Pentru rapiță și grâu nu are de ce se plânge, însă lipsa ploilor din iunie a fost o surpriză neplăcută.



Singurele loturi unde nu are probleme sunt cele pe care le-a irigat. Iar fermierii știu că este soluția care îi va ajuta să facă agricultură în continuare pentru că seceta revine an de an. Deocamdată, potrivit specialiștilor, este vorba doar de o secetă moderată.



Seceta afectează și culturile din curțile oamenilor. Societatea de apă duce cisterne în aceste zone, pentru că rețeaua este suprasolicitată.



În zona Banatului se cultivă predominant porumb, pe suprafețe între 160 de mii și 180 de mii de ha.

