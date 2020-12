Sebastian Coe, președintele Federației Internaționale de Atletism: Jocurile Olimpice de la Tokyo vor avea loc

Preşedintele Federaţiei Internaţionale de Atletism (World Athletics), Sebastian Coe, s-a declarat convins, vineri, că Jocurile Olimpice de la Tokyo (23 iulie-8 august), decalate cu un an din cauza pandemiei de coronavirus, vor avea loc cu siguranţă, deşi a recunoscut că "încă păsim pe un teritoriu necunoscut" privitor la prezenţa publicului, informează AFP.

JO de la Tokyo

"Jocurile vor avea loc. Am fost luna trecută la Tokyo şi am petrecut 48 de ore intense, discutând cu organizatorii, autorităţile locale şi guvernul, care au dat dovadă de multă determinare pentru organizarea Jocurilor", a declarat Coe într-un interviu acordat presei internaţionale.



"Încă păşim pe un teritoriu necunoscut...Nimeni nu ştie exact pentru moment dacă, aşa cum se speră, vom avea un stadion plin de fani pasionaţi şi gălăgioşi. Eu cred că va fi o dimensiune de distanţare socială", a adăugat fostul dublu campion olimpic la 1.500 m.



"Pentru sportivi la fel, ei vor trebui să se adapteze în Satul olimpic acestei situaţii. Când ai sute de sportivi care vor să servească micul dejun sau masa, reprezintă o provocare şi în timpuri normale", a adăugat preşedintele World Athletics.



Fostul preşedinte al comitetului organizator al JO 2012 de la Londra a subliniat că ar trebui "să fim extrem de recunoscători că japonezii sunt cei care gestionează o asemenea provocare".



Numărul sportivilor aşteptaţi la Tokyo este estimat la circa 11.000.



JO 2020 trebuiau să înceapă pe 24 iulie, dar evenimentul a fost amânat cu un an şi va debuta pe 23 iulie 2021 din cauza pandemiei de coronavirus.

sursa agerpres

