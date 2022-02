Se nasc tot mai puţini copii în România. Fertilizarea in vitro, o procedură scumpă

Femeile care au până în 40 de ani şi nu pot avea copii, din cauza infertilităţii, ar putea primi bani de la stat pentru 3 proceduri de fertilizare in vitro. Un proiect de lege pe această temă a fost depus în Senat, iar ministrul de Finanţe confirmă că măsura e şi în planul de guvernare. Chiar şi sensibil, ar creşte astfel natalitatea, un indicator deja îngrijorător pentru România.

De la un la altul, în România se nasc tot mai puţini copii. Spre exemplu, în 2020 a fost înregistrat cel mai mic număr de nașteri de la Revoluție încoace. Explicaţia, plecarea multor tineri în străinătate şi creşterea numărului de cupluri care nu pot avea copii. Iar programele derulate de stat pentru fertilizarea in vitro nu au avut suficienţi bani. Şi adesea nu e suficientă o singură procedură, care costă oricum mii de euro.

Proiectul deputatei Cristina Rizea include şi câteva criterii de selecţie a femeilor care apelează la această procedură. Vârsta este unul dintre acestea, limita maximă fiind de 40 de ani .

Ca sa fie aplicată, legea are nevoie de 200 de milioane de lei pe an, echivalentul a 10.000 de proceduri de fertilizare in vitro. Ministrul Finanţelor susţine că proiectul ar fi identic cu cel aplicat la nivelul Capitalei, în 2020.

Iniţiativa legislativă,depusă la Senat, a fost semnată şi de parlamentari de la PNL şi PSD.

ŞTIRILE ZILEI