Se împlinesc 100 de ani de la nașterea Reginei Ana a României

Regele Mihai I și Regina Ana au format cel mai longeviv cuplu regal din istoria României. S-au căsătorit în exil, la Atena, iar nunta lor a inspirat-o pe creatoarea Andreea Zahn.

Andreea Zahn, creatoare de eşarfe de mătase: Chiar astăzi, pe 18 septembrie, celebrăm centenarul nașterii Reginei Ana și împreună cu Asociația Tineretului Regalist am creat în cinstea ei o eșarfă. Ne-am inspirat din floarea preferată pe care a avut-o în buchetul de mireasă din vara anului 1948. Floarea de mazăre, mi se pare că o reprezintă cel mai bine pe Regina Ana. Aceasta este floarea de mazăre, fundalul e realizat din cifra regală a Reginei Ana și coroana regală în colțuri. De asemenea, culorile sunt special alese, pentru că această culoare face parte din blazonul Reginei Ana. Mi-am păstrat și eu o eșarfă și nu puteam să nu o port chiar astăzi.

Regele Mihai a cunoscut-o pe Principesa Ana de Bourbon Parma în noiembrie 1947, la Londra, la nunta Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii. O remarcase dintr-un reportaj de pe front, în care apărea şi Ana, ca voluntar în armată.

Mihai i-a cerut operatorului de la palat să decupeze câteva cadre cu tânăra principesă şi să le transforme în fotografii. Destinul le-a demonstrat, mai târziu, că au fost sortiţi unul pentru celălalt.

Majestatea Sa, Regina Ana: Acolo era un tânăr în uniformă, cu care am făcut cunoştinţă. Când am ajuns înaintea lui, vâzându-i uniforma, am uitat cine era, am pocnit din călcâie şi l-am salutat milităreşte.

Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române: Mama mea, Ana, a fost curajoasă în timpul războiului, a fost soldat și a avut Crucea de Război din partea Franței.

Regele şi Regina au dus împreună crucea exilului. Au muncit pentru a-şi creşte cele cinci fiice. Au grădinărit, au crescut găini, iar lipsurile i-au legat şi mai mult. Regina a fost umărul pe care Regele fără ţară s-a sprijinit.

Tristeţea Regelui Mihai a fost şi tristeţea Reginei. Împreună au fost un exemplu de dragoste şi devotament.

În urmă cu şapte ani, când a murit Regina Ana, românii au stat zile întregi la catafalcul ei.

