Se cere înăsprirea pedepselor pentru șoferii băuți sau drogați, după ce două adolescente au fost spulberate de o mașină în timp ce mergeau pe trotuar

Datele oficiale despre şoferii prinși băuți sau drogați la volan, în Capitală, sunt îngrijorătoare.



Claudiu Costea, purtător de cuvânt, Brigada de Poliție Rutieră București: În anul 2022, la nivelul Brigăzii Rutiere au fost înregistrate 820 de dosare penale pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice sub influența alcoolului, respectiv 670 de dosare penale pentru conducerea pe drumurile publice sub influenţa substanțelor psihoactive. Ambele infracțiuni se pedepsesc de la 1 la 5 ani sau amendă.



Pentru a putea face o comparaţie, în anul 2021, la nivelul Capitalei, au fost întocmite 800 de dosare şoferilor băuţi şi 740 de dosare celor drogaţi.



Specialiştii în Siguranţă Rutieră spun că, atâta vreme cât pedepsele nu vor fi înăsprite, pentru cei care încalcă legea, situaţia se va agrava. Şi vor fi tot mai multe victime.



Cătălin Codescu, președinte, Asociația Victimelor Accidentelor de Circulație din România: În momentul de faţă, dacă ne referim la uciderea din culpă, este sancţionată cu închisoare între unu şi cinci ani sau cu amendă. În Parlamentul Britanic, un şofer care se urcă băut la volan şi a produs un accident de circulaţie care a avut ca şi consecinţă decesul unei persoane este condamnat la 25 de ani.



Şi asta pentru că riscul ca un șofer băut sau drogat să producă un accident de circulaţie este extrem de mare.

Alexandru Filip, pilot auto, specialist în conducere defensivă: Să ne imaginăm doar că atunci când suntem sub o astfel de influenţă, e ca şi cum am conduce prin ceaţă. Tot focusul nostru se concentrează într-un singur punct, nu mai avem vedere periferică, suntem din ce în ce mai încețoşaţi şi mai lenţi în reacţii.



Eva Cristescu, medic de familie: Faza de absorţie a alcoolului este estimată la 30 de minute, dacă ingestia se face pe stomacul gol, şi, respectiv, 90 de minute, dacă are loc în timpul meselor principale sau imediat după acestea. În ceea ce priveşte restul substanţelor psihoactive, eu despre marijuana am ceva informaţii, pentru că e destul de des utilizată din păcate, concentraţia maximă apare cam în 10 minute de la inhalare, ar dispărea cam în 16 ore intoxicaţia acută.



Ieri, un bucureştean aflat sub influenţa substanţelor psihoactive a fost implicat într-un accident în care două fete de 15 ani, care mergeau regulamentar pe trotuar, s-au ales cu mai multe leziuni. Numărul șoferilor drogați la volan s-a triplat în ultimii 4 ani. În această perioadă, au fost 14 accidente provocate de șoferi drogați la volan, soldate cu nouă morți și rănirea gravă a 13 persoane.

