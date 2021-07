Se apropie valul al 4-lea al pandemiei. S-a dublat numărul cazurilor de Covid în 24 de ore

În România, media cazurilor noi de COVID a crescut cu aproape 40 la sută în ultima săptămână. Într-o singură zi, s-a dublat numărul raportat. Iar experţii se aşteaptă ca din august să avem zilnic peste o sută de cazuri. Deja sunt confirmate şi 101 cazuri cu varianta Delta, cu 34 mai multe faţă de ultima săptămână. Şi încă un deces: o femeie de 90 de ani, nevaccinată, care a luat noua tulpină din familie.

Peste jumătate din cazurile identificate cu varianta Delta au apărut în 23 de focare din 7 judeţe şi din Capitală. Peste o treime dintre cei confirmați cu noua tulpină, foarte contagioasă, nu călătoriseră în străinătate şi nu ştiau să fi avut contact cu persoane care să fi fost confirmate cu varianta Delta. Iar acest lucru este un semnal de alarmă privind evoluţia epidemiei.

Fiecare caz cu varianta Delta poate infecta alte 6-7 persoane, dublu faţă de tulpina iniţială. Şi ar crește riscul de spitalizare de 2 ori şi jumătate. Îi afectează mai ales pe cei nevaccinaţi, dar îi poate infecta şi pe cei care au trecut prin COVID. Studiile au arătat că, după 6 luni, anticorpii dobândiţi prin boală aproape că dispar. În ţările care au acum multe cazuri se estimează că între 20 şi 50 la sută sunt reinfecţii. Aşa că medicii fac apel către oameni să se vaccineze, pentru a fi protejaţi de ce e mai rău.

Dr. VALERIU GHEORGHIŢĂ: “Experții acest lucru estimează - că valul 4 va fi mult mai agresiv. Vaccinarea cu schemă completă oferă o protecție de peste 90% față de riscul de spitalizare, inclusiv pentru varianta Delta, reduce substanțial riscul de spitalizare și riscul de deces. Vedem o reducere a mortalității de circa 30 de ori în momentul de față, vizavi de valul precedent în Marea Britanie, rata de fatalitate este de circa 0,3% în Marea Britanie din cazurile confirmate".

Cu cât vor fi şi la noi mai multe persoane vaccinate, mai ales cele vulnerabile, cu atât vor fi mai puţine internări, cazuri la ATI şi decese, spun medicii.

IOANA MIHĂILĂ, ministrul Sănătăţii: “Dacă luăm, prin exemplu, o comparaţie cu o zi din martie 2021 în România, când a fost apogeul valului 3, şi am avut șase mii cazuri noi pe zi și 120 de decese, dacă am avea aceeaşi rată de vaccinare ca în Marea Britanie, ne-am putea aştepta la patru mii de cazuri noi pe zi și 4 decese la acele patru mii de cazuri. Referirea pe care am făcut-o la Marea Britanie este vaccinarea a 80 la sută din populaţia adultă”.

Despre valul 4 s-a discutat şi în şedinţa Coaliţiei. Oficialii vor să ia măsuri pentru a susţine spitalele, dar şi pentru a accelera campania de vaccinare. Între timp, de la 1 august, se anunţă şi noi relaxări.

FLORIN CÎŢU prim-ministru: “Există o singură pregătire: vaccinarea. S-ar putea să fie şi a treia doză. Nu scăpăm de mască în interior deocamdată, sunt relaxări mai mult pe evenimente în aer liber. Suntem într-o situație foarte bună, monitorizăm”.

Capitala are acum cea mai mare rată de vaccinare: aproape 47 la sută. 10 județe au peste 30%, 25 între 20 - 29%, dar șapte județe au sub 19% acoperire vaccinală. Oficialii estimează că 44 la sută dintre români au un grad de protecţie faţă de COVID, cumulat prin boală şi vaccinare.

