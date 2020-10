Scurtmetrajul ''Contraindicaţii'', de Lucia Chicoş, a fost distins cu premiul al III-lea la Cannes 2020, secţiunea Cinefondation

Scurtmetrajul ''Contraindicaţii'', premiat la Cannes

Lucia Chicoş este studentă la Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.L. Caragiale".

La secțiunea Cinefondation, Premiul I a fost obținut de filmul "Catdog", de Ashmita Guha Neogi (Film and Television Institute of India), iar premiul al II-lea a revenit de producţiei "My Fat Arse and I", de Yelyzaveta Pysmak (Şcoala Naţională de Film din Lodz - Polonia).

Premiul al III-lea a fost atribuit, ex aequo, scurtmetrajului "Contraindicaţii", de Lucia Chicoş (UNATC "I.L. Caragiale - România"), şi peliculei "I Want to Return Return Return", de Elsa Rosengren (DFFB - Germania).

Secţiunea Cinefondation prezintă filme scurte produse de studenţi ai unor universităţi cu profil cinematografic din lumea întreagă.

Câştigătorul premiului I la Cinefondation şi scurtmetrajele din competiţia festivalului vor fi proiectate la Cinema du Pantheon din Paris pe 31 octombrie.

"Cannes 2020 Special" a fost organizat în acest an sub forma unei mini-ediţii desfăşurate pe durata a trei zile, 27, 28 și 29 octombrie.

Evenimentul de pe Croazetă, unul dintre cele mai mari festivaluri de film din lume, ar fi trebuit să aibă loc în perioada 12-23 mai, dar a fost amânat din cauza pandemiei de coronavirus.

