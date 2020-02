Primele nu vor mai creşte la fel de accentuat în aceast an. În primele trei luni inflaţia rămâne sub trei la sută în calculele Băncii Naţionale, în timp ce, la finalul anului trecut, a fost de 4 la sută. Este optimistă şi prognoza pentru finalul acestui an, de 3 la sută, dar economiştii avertizează că toate calculele ar pute fi răsturnate dacă guvernanţii vor face cheltuieli nechibzuite în acest an electoral.