Scrisori nepublicate ale lui Charles Dickens vor fi expuse pentru prima dată

Charles Dickens / FOTO: National Library of Wales - www.library.wales via Wikipedia

Cele 11 scrisori includ note şi informaţii despre obiceiurile de lectură şi proiectele de scriere ale autorului romanelor "Oliver Twist", "A Christmas Carol" şi "David Copperfield", precum şi detalii despre o călătorie în Elveţia.



Într-una dintre acestea, datată 10 februarie 1866, Dickens se plânge de eliminarea serviciului poştal duminical şi ameninţă că se va muta: "Mă opun cu cea mai mare hotărâre şi fermitate faţă de impunerea unui astfel de inconvenient asupra mea".



"Sunt mulţi oameni în acest sat, Higham, care nu primesc sau nu expediază probabil într-un an atâtea scrisori câte primesc şi expediez eu într-o zi... Sunt în cele mai bune relaţii cu vecinii, săraci şi bogaţi, şi cred că le-ar părea rău să mă piardă", adaugă scriitorul, precizând însă că ar fi atât de deranjat de restricţia propusă, încât crede că ar fi forţat să îşi vândă proprietatea şi să părăsească acea parte a ţării.



Scrisorile se numără printre cele peste 300 de obiecte achiziţionate de Muzeul "Charles Dickens" de la un colecţionar american în 2020. Printre acestea figurează obiecte personale, portrete, schiţe şi cărţi.



Întreaga colecţie, în valoare de 1,8 milioane de lire sterline (2,1 milioane de dolari), a fost achiziţionată de muzeu cu ajutorul National Heritage Memorial Fund, Art Fund, Friends of the National Libraries şi Dickens Fellowship.



"Unul dintre cele mai bune lucruri la această colecţie de scrisori este că ne arată cum scria Dickens la 30, 40 şi 50 de ani şi varietatea de subiecte care îi ocupau mintea", explică Emily Dunbar, curatoare la Muzeul "Charles Dickens".



Scrisoarea în care se plânge de eliminarea serviciului poştal duminical este un bun exemplu că Dickens era conştient de marea sa faimă şi de poziţia sa în societate.



Scrisorile vor putea fi văzute la Muzeul "Charles Dickens" şi online de miercuri.

Sursa: Agerpres

