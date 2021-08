Scrimă: Fosta medaliată olimpică Ileana Gyulai-Ienei, soția lui Emeric Ienei, a decedat la vârsta de 75 de ani

Fosta medaliată olimpică Ileana Gyulai-Ienei a murit

Ileana Gyulai, născută la Cluj, în 12 iunie 1946, a făcut parte din valoroasa generaţie de floretiste lansate la Satu Mare în 1964 de antrenorul Alexandru Csipler şi a cunoscut succesul alături de colegele sale din echipa reprezentativă condusă de Andrei Vâlcea, precizează sursa amintită.

Campioană mondială la echipe în 1969, de două ori medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice, la Ciudad de Mexico în 1968 şi Munchen 1972, Ileana Gyulai mai are în palmares alte 6 medalii mondiale, 3 de argint şi 3 de bronz, câştigate între 1965 şi 1974.



Alături de colegele din echipa Steaua a câştigat Cupa Campionilor Europeni în 1973. Ileana Gyulai este de trei ori campioană naţională la floretă individual (1966, 1967 şi 1973) şi de 15 ori campioană naţională la echipe (Unio Satu Mare - 1964, Steaua între 1965-1980).



Timp de 15 ani, Ileana Gyulai s-a aflat constant în ierarhia scrimei feminine mondiale. În 1970 a fost declarată de ziarul 'Sportul' cea mai bună sportivă a anului. Anul acesta, Federaţia Internaţională de Scrimă a inclus-o în Hall of Fame.



Ileana Gyulai a fost căsătorită o scurtă perioadă de timp cu campionul olimpic la floretă Ionel Drâmbă. Ea a trăit cei mai mulţi şi frumoşi ani alături de soţul său, cunoscutul fotbalist şi antrenor Emeric Ienei, împreună cu care are o fiică, menţionează Federaţia Română de Scrimă.

