Scriitorul rus Zahar Prilepin admite că trupele ruse nu se bucură de suportul populației în zonele ocupate și vrea „resetarea” forțată a oamenilor. „Gesturile noastre de bunăvoință nu vor sfârși bine”

Invitat în emisiunea lui Vladimir Soloviov de la Rusia-1, cunoscutul romancier rus a recomandat „resetarea” forțată a ucrainenilor din regiunile aflate sub ocupație rusească.

„Nu vom putea convinge populația ucraineană câtă vreme se află sub influența Kremlinului. Nu vom putea să le schimbăm mințile cu sursele noastre de informare, eforturile noastre, bunăvoința, nimic din toate astea nu-i va convinge pe oameni. Numai situațiile ca-n Herson și Zaporojie, când intrăm peste ei și le dăm televiziuni rusești și începem să vorbim cu oamenii, abia atunci lucrurile se vor așeza cum trebuie. Aceasta este singura cale spre o resetare, gesturile noastre de bunăvoință nu vor sfârși bine. Cu cât vom dezocupa mai repede teritoriile de care avem nevoie, cu atât mai repede populațiilor lor le va veni mintea la cap. Asta-i foarte important”, a comentat Zahar Prilepin.

Russian state TV: Zakhar Prilepin—who spends a lot of time on the frontlines & previously boasted of "killing many" in Ukraine—admits that Ukrainians aren't actually welcoming Russian forces. He says that territories Russia wants should be occupied & people forcibly "reeducated." pic.twitter.com/6wdQUIVD8d