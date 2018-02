Scriitorul Mircea Cărtărescu, invitat la ”Cooltura” EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

"Sunt foarte recunoscător juriului, ca și Academiei Bavareze și orașului Lubeck, care-mi vor acorda acest premiu", a adăugat el.

Acordat de Academia Bavareză de Arte Frumoase şi de orasul Lübeck, premiul va fi decernat scriitorului român în cadrul unei ceremonii organizate la Teatrul Lübeck, pe 17 noiembrie 2018, potrivit unui anunţ făcut de Editura Humanitas, citat de News.ro. Laudatio va fi susţinută de scriitorul german Uwe Tellkamp.

"În ultimele patru decenii, Mircea Cărtărescu a devenit cea mai importantă voce din literatura română, la început prin poemele sale, apoi prin romanele, povestirile şi eseurile sale. Cu 'Orbitor', această fascinată trilogie polifonică, Mircea Cărtărescu s-a înscris în literatura universală", a fost motivaţia juriului.



"Nu sunt spiritul vizionar sau mai știu eu cum, oniric, din cărțile mele sau depresiv. Dincolo de toate astea, eu mă prețuiesc pe mine pentru ceea ce sunt. Dacă mă treziți noaptea și mă întrebați cine sunt eu, ce sunt eu, v-aș spune: Un student. Eu acolo am rămas. Am rămas un perpetuu student. Un tânăr de 23-24 de ani, care scrie poemele lui de amor și care are cultul prieteniei", spunea Mircea Cărtărescu la începutul anului, pentru emisiunea Cooltura.

"Eu prefer să trăiesc o viață absolut normală. Asta se vede pe Facebook. Eu nu pun texte literare pe Facebook. Pe Facebook apare omul ghiduș, pus pe glume, pus pe șotii, pus pe bancuri. Mie îmi place foarte mult să râd. Marii mei prieteni au fost cei care mă făceau să râd: Traian T. Coșovei sau Tudor Jebeleanu. Oamenii cu care mă simțeam bine, cu care puteam să râd, puteam să bârfesc, puteam să glumesc, puteam să fac o mie de lucruri, chiar caraghioslâcuri de toate felurile, să ne prefacem că suntem încă adolescenți. De fapt, ăsta sunt eu cu adevărat", a subliniat scriitorul.

Cum scrie Mircea Cărtărescu sute de pagini de manuscris fără să corecteze nimic

"Așa scriu, așa am scris întotdeauna. [...] Eu nu editez. Dacă sunt sigur de un lucru, dacă am încredere că acest lucru merge bine, nu am găsit vreun motiv sau vreo nevoie să șterg bucăți din el și să adaug altceva. dacă aș vrea să fac lucrul ăsta, aș lucra pe computer. Mi-e lene să revin asupra textelor mele. Abia reușesc să le scriu. Las lucrurile așa cum sunt, cu orice risc. Până acum văd că au ieșit destul de bine, poate dacă aș fi intervenit pe ele le-aș fi stricat. S-a întâmplat în vreo două sau trei situații să fac niște modificări. cel mai evident e la "Travesti". Eu la Travesti avusesem alt final, am dat manuscrisul la citit unui om în care aveam enormă încredere și el mi-a spus: 'Vezi că nu e bine. Aici nu se reunesc cele două teme mari ale cărții într-una singură la final'. Și atunci am făcut o convergență forțată a celor două linii ale cărții. Le-am silit să conveargă într-un singur punct. Și acest lucru a fost foarte bun pentru carte. "

Mircea Cărtărescu, născut pe 1 iunie 1956, în Bucureşti, a absolvit Facultatea de Limba şi Literatura Română a Universităţii din Bucureşti în 1980. Este profesor doctor la catedra de Istoria literaturii române a Facultăţii de Litere, Universitatea din Bucureşti, poet, prozator, critic literar şi publicist, membru al Uniunii Scriitorilor din România, al PEN România şi al Parlamentului Cultural European.

A semnat peste 25 de volume personale şi este prezent în numeroase volume colective şi antologii. Dintre scrierile sale mai importante fac parte „Nostalgia”, „Levantul”, trilogia „Orbitor” şi romanul „Solenoid”.

Cărţile sale au fost traduse în 24 de limbi. A primit numeroase premii literare româneşti şi 10 importante premii internaţionale, între ele: premiul internaţional pentru Literatură de la Vileniča (2011), premiul internaţional pentru Literatură „Haus der Kulturen der Welt“ (2012), premiul internaţional pentru Literatură, la Berlin (2012), premiul Spycher - Literaturpreis Leuk, în Elveţia (2013), marele premiu al Festivalului Internaţional de Poezie de la Novi Sad (2013), premiul „Tormenta en un vaso”, Spania (2014), premiul Euskadi de Plata, San Sebastian (2014), premiul cărţii pentru înţelegere europeană al oraşului Leipzig, în 2015, şi premiul de stat al Austriei pentru literatură europeană, în 2015.

După 1989, este activ în publicistică pe diferite teme de actualitate culturală şi politică. I-au fost decernate, între altele, Ordinul naţional „Serviciul credincios” în gradul de Comandor (2000), Ordinul „Meritul cultural” în gradul de Mare ofiţer categoria A (2006), Medalia Chevalier de l’ordre des arts et des lettres (2008), Medalia „Nihil Sine Deo” a Casei Regale române (2016).

