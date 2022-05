Scriitorul Mircea Cărtărescu, interviu-eveniment, într-o ediție specială "Cooltura": Să fii citit e lucrul cel mai important pentru mine. Să fii înconjurat nu ca un rock star, ci ca un autor care te-a pasionat

"Am fost înconjurat de cititorii pasionați și entuziaști, dar spectacolul străzii, spectacolul unei lumi total neașteptate pentru noi - noi când spunem America Latină spunem lumea a treia, când spunem Columbia spunem cartelurile, Pablo Escobar, și așa mai departe. Adică avem de fapt un fel de sentimente amestecate, dacă nu chiar negative vorbind de acest continent îndepărtat. Totul este greșit", a explicat Mircea Cărtărescu.

"Ca să fiu sincer, nu este visul vieții mele să fiu un rock star, deși mi-ar fi plăcut să cânt la chitară, întotdeauna am avut o chitară acasă, dar n-am reușit să învăț niciodată, poate fiul meu să o folosească vreodată. Dar, într-adevăr, să fii citit - ăsta e lucrul cel mai important pentru mine, să fii citit de atât de mulți oameni, să fii înconjurat nu ca un rock star, ci ca un autor care te-a pasionat, care ți-a plăcut cu adevărat, ale cărui cărți le-ai citit cu adevărat și le-ai umplut de însemnări, nu pot să vă spun cum erau cărțile cu care veneau oamenii ca să le dau autografe. Erau mâzgălite de sus până jos, aveau plasticuri din acelea care se pun ca semne de carte, din două în două pagini, deci cărțile astea nu erau citite, erau pritocite, cum se zice, erau făcute ferfeniță de atâta citit. Să ai astfel de cititori este o mare fericire", a mărturisit scriitorul.

Deși mai săraci decât românii, columbienii cumpără cărți și au nenumărate librării, "unele dintre ele năucitor de frumoase", după cum a povestit Mircea Cărtărescu. "Toate au cafenele în interior, toate au un spațiu plăcut pentru cei care vor să stea pur și simplu să citească acolo".

Cărtărescu a dat în exclusivitate câteva detalii despre cartea pe care o scrie, despre care recunoaște că este poate cea mai solicitantă de până acum.

"Sunt într-o etapă foarte, foarte dificilă, cu foarte multe decizii de luat, pentru că e o carte complexă, e o carte ca o împletitură foarte complexă, dar zic eu că am scris trei sferturi din ea, mai am cam 100 de pagini de scris și sper ca, anul acesta, cândva, să o termin, deși am nenumărate drumuri anul ăsta, aproape că nici nu o să stau în țară", a explicat el.

Interviul integral, în secțiunea VIDEO

ŞTIRILE ZILEI