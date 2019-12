Romancierul şi eseistul Pascal Bruckner are o relaţie specială cu România. Are peste 20 de titluri traduse în româneşte. De curând, şi-a lansat un nou roman, intitulat "Un an și-o zi", un fel de fabulă în care un hotel, în care se întâmplă tot felul de lucruri ciudate, e metafora umanităţii groteşti şi-a închisorii, totodată.