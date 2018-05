COOLTURA - Zuleiha, deschide ochii EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Romanul „Zuleia deschide ochii” a fost inspirat din destinul bunicii tătăroaice a scriitoarei Guzel Iahina. Ea a fost unul dintre cei 6 milioane de oameni care au trecut prin coloniile de muncă create în colţuri îndepărtate ale Uniunii Sovietice unde erau deportaţi indezirabilii regimului.

“Pentru mine era foarte interesant ce s-a întâmplat cu bunica acolo în Siberia, pentru că ea a fost deportată acolo şi tocmai de aceea am ales această temă a romanului. Ştiam de la început că vreau să scriu despre asta. Despre cât e realitate şi cât ficţiune, aş spune aşa, acest roman este alcătuit din bucăţi de adevăr, e ca un mozaic, şi în realitate se obţine o ficţiune. Am studiat foarte mult material documentar, am studiat tot felul de decrete, opere ale unor istorici care s-au dedicat acestui subiect şi în ceea ce priveşte structura documentală a acestui roman există, dar această structură este invizibilă pentru că la suprafaţă se vede acţiunea ficţională. Am vrut să creez o poveste care în detaliu să fie autentică dar pe de altă parte să am o naraţiune la un strat mitologic, de aceea multe detalii sunt autentice” - Guzel Iahina.

Absolventă a Facultăţii de Limbi Străine a Institutului Pedagogic de Stat din Kazan, scriitoarea a urmat cursurile Școlii de Cinematografie, secţiia scenaristică. Cartea s-a născut dintr-un scenariu.

„Zuleia deschide ochii” este titlul cărții dar şi un motiv care reapare în text de mai multe ori.

Stilul Guzelei Iahina amintește de marea literatură rusă. Cartea a fost salutată cu entuziasm de cunoscuții scriitori ruși Ludmila Ulitkaia, care semnează și prefața, Evgheni Vodolazchin. Amândoi au scris despre Rusia sovietică, cartea Guzelei Iahina merge însă și pe o altă linie.

Guzel Iahina pregătește acum un nou roman.

ŞTIRILE ZILEI