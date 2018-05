Scoția a introdus prețul minim la alcool EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Începând din această lună, comercianții de alcool din Scoția nu au voie să vândă sub prețul minim agreat. De exemplu, o sticlă de vin nu va mai putea fi vândută sub 5 euro, iar una de whiskey sub 15 euro.

Măsura nu este o taxă, iar banii în plus rămân la comercianți.

Guvernul spera ca în acest fel să salveze vieți, în condițiile în care în Scoția 22 de oameni mor în fiecare săptămână din cauza complicațiilor asociate consumului de alcool în exces.

