SCM Politehnica Timişoara a obţinut victoria în meciul cu Olympiacos Pireu, 31-29, în prima manşă din turul II al preliminariilor EHF

Victorie pentru Poli Timişoara în preliminariile EHF / FOTO: SCM Politehnica Timişoara (Facebook)

După o primă repriză echilibrată, în care echipele nu au reuşit un avantaj mai mare de două goluri, imediat după revenirea de la vestiare, grecii au înscris trei goluri la rând fără să primească vreunul şi s-au distanţat. După ce diferenţa de pe tabela de marcaj se mărise la 5 goluri, iar victoria părea tot mai departe de elevii lui Pero Milosevic.

”Am obținut acest rezultat printr-o luptă enormă și prin schimbările făcute în poartă și pe postul de pivot. Am evoluat fără trei jucători din primii șase din teren (n. n. Sadoveac, Pribanic și Păiuș). Știam că Olympiacos are jucători foarte buni mai ales pe jocul individual.

A fost înr-adevăr o atmosferă frumoasă, mulțumim publicului că ne-a ajutat de data aceasta să revenim. Au completat și paradele din poartă ale lui Mohsen Babasafari. Pe apărare am riscat puțin cu omul foarte avansat, în condițiile în care nu am avut toți jucătorii, pentru a face o defensivă mai compactă. Dar acest risc a dat rezultate. Apărarea noastră și greșelile adversarilor au făcut ca rezultatul să ne fie favorabil în cele din urmă. Au completat și paradele din poartă, ceea ce ne-a dat moral și în final am câștigat”, a declarat antrenorul bănăţenilor.

Au venit, însă, ultimele 10 minute, când două schimbări în formula de joc timișoreană au întors soarta meciului. În poartă, Babasafari a avut numeroase intervenții utile, completate apoi de acțiunile ofensive ale violeților finalizate prin experiența lui Irimescu.

Principalii marcatori au fost Marjanovic 10, Irimescu 6 și Milosevic 5 de la timișoreni, respectiv Tziras 8 și Arapakopulos 7 de la campioana Greciei.

”Nu am jucat nimic în apărare și asta nu doar în ultimele 10 minute, ci pe tot parcursul meciului. Nu meritam să câștigăm, pentru că nu am făcut nimic să revenim pe tabelă atunci când adversarii au egalat. Vom vedea ce se va întâmpla în meciul următor de la Atena”, a spus Giorgios Zaravinas, tehnicianul celor de la Olympiacos.

Sâmbăta viitoare, în 12 octombrie, de la ora 19, urmează returul.

