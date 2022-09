Schimbări majore pe piața cripto. Rețeaua Ethereum renunță la ”minat” și trece la "proof of stake" pentru a reduce consumul de energie

Cele mai multe criptomonede, inclusiv Bitcoin – principalul rival al lui Ethereum, consumă cantități uriașe de energie, ceea ce a atras critici din partea ecologiștilor, dar și din partea unor guverne.

Tranziția, cunoscută sub numele de „Fuziunea”, promite să îmbunătățească tehnologia de blockchain, sistemul care înregistrează tranzacțiile făcute în criptomonede, iar anunțul a făcut ca valoarea criptomonedei ether să crească în ultimele luni.

Existau persoane, instituții mari în lume care foloseau infrastructură pentru ”a mina” adică pentru a susține rețeaua Ethereum, care este a doua cea mai mare rețea descentralizată din lume. Au fost foarte multe discuții în anii trecuți cu guverne care au transmis că rețeaua consumă foarte multă energie, cât Elveția, și s-a pus mare presiune, a explicat Mircea Blidaru, specialist criptomonede, la TVR Info, la ”3 ceasuri bune”.

"Proof of stake” înseamnă că anumiți oameni care își vor bloca monedele în anumite ”piscine”, care susțin rețeaua tot într-un mod descentralizat, mai pe scurt sunt anumiți oameni, în anumite zone ale lumii care păstrează aceste monede și practic garantează rețeaua să fie descentralizată în continuare, prin blocarea acestor monede. Rețeaua rămâne în continuare descentralizată și va consuma mai puțină energie, a explicat specialistul.

Într-o rețea blockchain, tranzacțiile nu sunt verificate de către o bancă, o companie de card de credit sau o altă terță parte. Se bazează pe o rețea de computere care concurează pentru a rezolva probleme complexe în schimbul criptomonedei. Este nevoie de mii de computere pentru a verifica tranzacțiile pe blockchain-ul Ethereum, un proces cunoscut sub numele de „minare”, arată cbsnews.com.

Toate acele computere server puternice care ”minează” necesită cantități mari de putere. Blockchain-ul Ethereum utilizează circa 112 terawatt-oră de electricitate pe an - aproximativ aceeași cantitate de energie folosită pentru a alimenta Țările de Jos. Acest nivel de consum de energie eliberează anual în mediu aproximativ 53 de tone metrice de emisii nocive de carbon, aceeași cantitate pe care o produce Singapore într-un an.

Prin tranziția care are loc astăzi se înlocuiește sistemul de minare cu o abordare alternativă numită "proof of stake.". În acest sistem, proprietarii de criptomonede cunoscuți sub numele de „validatori” verifică tranzacțiile și le înregistrează pe un bloc nou. Deoarece "proof of stake" implică mai puține persoane care își folosesc computerele pentru a verifica tranzacțiile, sunt arse mai puțini terawatt-oră.

În plus, sistemul devine mai transparent, pentru ca ”validatorii” sunt la vedere.

Pentru a deveni validator pe ethereum, cineva trebuie să investească cel puțin 32 de ether - aproximativ 52.000 USD - și să fie de acord să păstreze acele monede într-un cont separat. Conform acestor reguli, oricine nu are atât de multă criptomonedă nu poate servi pentru a valida tranzacțiile cu Ethereum, a spus Daugherty, directorul de politici publice globale pentru BSV Blockchain Association, potrivit cbsnews.com.

