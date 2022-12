Agenţii ruşi şi cei americani au făcut schimbul de prizonieri celebri, îndelung negociat: baschetbalista americană Brittney Griner, arestată de ruşi pentru droguri, a fost eliberată în schimbul faimosului traficant rus de arme Viktor Bout, supranumit Negustorul morţii.

The FSB published footage of the exchange of American Brittney Griner for Russian Viktor Bout. pic.twitter.com/tDQKedqnru