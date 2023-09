Scene de coșmar în Grecia, după ce s-a dezlănțuit timp de trei zile ciclonul Daniel. Sute de oameni, inclusiv turiști români, au rămas blocați

Apele s-au mai retras, dar au lăsat în urmă prăpăd, iar drumurile distruse fac imposibilă circulația în câteva zone din centrul Greciei.

S-au prăbușit bucăți de șosea, iar echipele de intervenție recurg la toate mijloacele posibile pentru a-i salva pe oamenii rămași captivi, fără apă, medicamente sau mâncare.

În zona Palamas au fost evacuate mai multe localități, întrucât apele amenință zeci de gospodării. Viitura a distrus nenumărate locuințe.

Localnic din Palamas: Apa creştea constant şi intra rapid în casă. Am încercat să deschidem uşa, dar intra şi mai multă apă.

Considerată un fenomen 'extrem, ținând cont de ploile diluviene căzute într-un interval de 24 de ore', furtuna Daniel a lovit zone întinse din Grecia.

Mai mulți turiști români au rămas blocați.

Elena Ungureanu, turistă: Suntem în Chorefto. În prima zi de ploaie, marţi, a fost damage (n.r stricăciuni), adică s-au rupt drumurile de la ieşire din Chorefto spre Agios şi spre Zagora. Se lucra la drumul acela din Yagora. Dacă n-ar fi plouat ieri, cel mai probabil am fi putut pleca. Dar pentru că a plouat, a fost groaznic ieri, mai rău ca în prima zi de ploaie, marţi. S-a rupt foarte rău, adică e prăpastie. Drumul este spart. Nu ştim nici cât durează să se refacă. Se pare că după Zagora până la Chania ar mai fi niște rupturi, nu se știe nimic sigur. De aici în partea astalaltă de la Chorefto sunt mulți bolovani și nici nu lucrează nimeni. În satul ăsta e un singur buldoexcavator foarte mic și o basculantă foarte mică. Vedem că vine un vas. Nu ştim unde acostează, ce se întâmplă, dacă se poate ajunge cu o barcă. Am înţeles că vasul ăsta e trimis de autorităţile elene ca să ia pe cine vrea din zonă. Nu a anunţat nimeni. Din gură în gură am aflat noi că cineva a insistat la Ambasadă că am putea pleca.

Regiunea Tessalia e cel mai grav afectată. Iar în capitala provinciei, Larisa, sunt scene de coșmar: oameni în apă, până mai sus de brâu, iar acolo unde nivelul apei a scăzut, stratul de noroi are zeci de centimetri.

Totul e inundat, absolut tot. Râul a ieşit din matcă. Oamenii au nevoie de ajutor, să vină pompierii să ne ajute!

Furtuna Daniel a ținut trei zile și a făcut prăpăd. Sunt cel puțin 6 morți, 12 dispăruți, iar pagubele materiale se ridică la milioane de euro.

Este cea mai puternică furtună care a lovit Grecia de când se fac măsurători, mai exact din 1930.

