Scandalul dintre prefect şi primar continuă. Toni Greblă îl ironizează pe Nicuşor Dan: să comunice şi cu ajutorul telefonului

"Cu niciun prilej Prefectul Municipiului București nu a susținut că refuză să atace în instanță cele două autorizații de construire la care se face referire, fapt ce rezultă din adresa instituției noastre transmisă primarului general al municipiului București, postată de acesta pe pagina de Facebook. Demersurile instituției noastre nu s-au oprit însă aici, ci pentru îndeplinirea atribuțiilor ce revin prefectului, am solicitat Inspectoratului de Stat în Construcții punerea la dispoziție a proceselor verbale de control și comunicarea punctului de vedere, rezultat al analizei celor reținute prin actele de control. Învederăm că în cel mai scurt timp, după primirea răspunsului de la Inspectoratul de Stat în Construcții, Prefectul Municipiului București va întreprinde toate măsurile legale, conform atribuțiilor sale, care rezultă în urma analizării celor două autorizații", se arată în comunicatul Prefecturii.

În acelaşi document, prefectura îi sugerează primarului general "ca pentru eficientizarea activității, să găsească și alte mijloace de comunicare directă, inclusiv telefonic".

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, îl acuză pe prefectul Toni Greblă că nu vrea să atace două autorizații de construire care ar fi fost emise ilegal de administrația Firea, pe bulevardul Kiseleff.

Primarul general a publicat vineri pe pagina sa de Facebook răspunsul primit de la prefectul Capitalei la o sesizare a PMB, prin care îi ceruse lui Toni Greblă să atace în instanță autorizațiile care ar fi fost emise ilegale. Potrivit documentului, prefectul Capitalei a refuzat să atace autorizațiile, motivând că nu poate „să dispună măsuri” și că numai Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) are această pârghie.

Nicușor Dan l-a acuzat pe Greblă că refuză pentru că cele două autorizații au fost emise în mandatul fostului primar general Gabriela Firea (PSD). Toni Greblă a fost judecător la Curtea Constituțională a României propus de PSD, iar între 2018 și 2019 a fost secretar general al Guvernului condus de Viorica Dăncilă (ex-PSD).

„E o abordare diversionistă, manipulatoare, total incorectă! În acest caz, ISC a efectuat controlul, iar în urma acestui control am solicitat prefectului să inițieze demersurile în justiție, anexând toate actele necesare. Prefectul Capitalei are deci baza legală și toate argumentele necesare pentru atacarea în instanță a autorizațiilor ilegale, dar refuză să facă acest lucru. Speța e clară, iar realitatea evidentă: prefectul Capitalei nu aplică legea și nu apără interesele bucureștenilor. Trageți voi concluzia dacă asta are legătură cu faptul că cele două autorizații de construire ilegale de pe Șoseaua Kiseleff au fost emise de Gabriela Firea în 2020, în ultimele ei luni de mandat ca primar general”, a acuzat primarul Bucureștiului.

