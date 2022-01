Scandalul de la Mogoșoaia: Mai mulţi proprietari din Mogoşoaia acuză şi ei presiunile primarului liberal şi ale altor consilieri locali

Bruscarea unui ales local vine pe fondul tensiunilor din Consiliul Local Mogoșoaia, scindat pe marginea unui mai vechi proiect cu implicații imobiliare. Susținut de ani buni de actualul primar liberal, Paul Mihai Nicu Precup, acesta presupune construirea de la zero a unui adevărat oraș: "Sectorul Zero", pe o suprafață planificată de 1.200 de hectare. Localnicii acuză ilegalitatea hotărârii de expropriere, pe care au atacat-o în instanța, dar și presiunile făcute asupra lor.

”Am primit acasă să ne prezentăm la şcoala generală din comună. Ne-au pus pe un monitor, mai ceva că în America: blocuri, străzi, ce să vă spun...o feerie. Şi l-am întrebat pe domnul Precup: şi noi ce trebuie să facem? Să donaţi, cu titlu gratuit, 39 %. Şi zic, şi cu diferenţa, ce se întâmplă? Păi cu diferenţa, îmi spune el mie, o să v-o las acolo. I-am spus "domnule Precup, eu nu sunt de acord". "Atunci dacă nu-mi donaţi cu titlu gratuit, vă expropriez cu toată suprafaţa", povestește Flori Boariu, proprietar în Mogoșoaia.

”În 2017 a fost adoptată o hotărâre de Consiliu Local, nr. 109, prin care s-a dispus exproprierea unor suprafeţe de terenuri pentru Sectorul 0. Am considerat hotărârea că fiind nelegală, motiv pentru care am contestat-o la Prefectură. Am primit răspuns că acea hotărâre are elemente de nelegalitate, motiv pentru care Prefectura a dispus o acţiune în instanţă în vederea anulării acesteia. În tot acest timp, bineînţeles că efectele au curs de-a valma”, spune Pavel Aurel, consilier local al comunei Mogoșoaia.

Primarul susține însă că totul a fost făcut legal.

”Noi spunem că am respectat legea la literă. Dânşii spun că nu. De aia s-au inventat instanţele. Într-adevăr, la momentul iniţial hotărârea 109 a cerut Prefectura lămuriri suplimentare pentru că a crezut că există elemente de suspiciuni de nelegalitate, am dat lămuririle. Sectorul 0 este o planificare urbană în care se spune că cine vrea să între în intravilan trebuie să înţeleagă că trebuie să contribuie cu spaţiile proporţionale pentru drumuri, pentru parcuri pentru şcoli. Nu se ia nimic în plus că să se facă blocuri. Nu este tun imobiliar dintr-un singur motiv. Că să fie tun imobiliar trebuie în primul rând să existe un investitor. În momentul de faţă nu este niciun investitor aici, este vorba de o planificare”, susține Mihai Precup, primarul comunei Mogoșoaia.

După scandalul agresiunii consilierei USR, conducerile PMP și PNL au dispus doar suspendarea agresorilor din calitatea lor de membri de partid. Abia a două zi, consilierii Dinu Gheorghe și Valentin Ene și-au depus demisiile din cele două formațiuni.

”Nu văd cum să fie reprezentați oamenii din Mogoasoaia de consilieri care-și permit să amenințe colegii cu scaunul cu roțile pt că au cerut acești colegi respect legii în cazul acestui tun imobiliar care se derulează sub oblăduirea primarului, a unor consilieri locali”, afirmă președintele USR PLUS, Dacian Cioloș.

”Este un proiect care ține mai mult de guv sunt mai multe ministere implicate. Dacă există acuzații de corupție avem instit ale statului care treb să cerceteze așa ceva”, spune președintele PNL, Florin Cîțu.

”Nu cunosc detaliile tehnice cum se întâmplă această expropriere, chiar nu cunosc. Dacă ar fi ceva ilegal, nu ar putea să treacă de controlul juridic al Prefecturii. Am convingerea că este un proiect perfect legal”, spune Thuma Hubert, președintele PNL Ilfov.

Până la ora actuală, aproape 300 de localnici au primit notificări din partea primăriei Mogoșoaia că urmează să fie expropriați de terenurile lor la un preț de 1,7 euro pe metru pătrat, în timp ce altor proprietari li s-a propus renunțarea la 39% din suprafață deținută cu compensare de teren în altă parte a localitatii.

ŞTIRILE ZILEI