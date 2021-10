Scădere bruscă a cazurilor de Covid în Japonia. Luni, au fost înregistrate 87 de îmbolnăviri

Harta Japoniei

Numărul cazurilor de COVID-19 din Tokyo a scăzut la 87 pentru ziua de luni, înregistrând cel mai scăzut nivel al său după data de 2 noiembrie 2020 şi marcând o scădere rapidă în raport cu cele peste 5.000 de cazuri zilnice raportate în perioada valului epidemiologic din august 2021, care a paralizat infrastructura medicală din capitala Japoniei.



Acest tipar în scădere a fost constatat la nivelul întregii ţări.



După un start lent, Japonia a făcut progrese rapide în cadrul campaniei sale naţionale de vaccinare, iar cele şase luni de stare de urgenţă şi de restricţii privind distanţarea fizică au contribuit la încetinirea răspândirii virusului.



Totuşi, viteza cu care a scăzut în intensitate acel val de infectări şi de spitalizări provocate de varianta Delta i-a uluit pe experţii din sănătate.



Hiroshi Nishiura de la Universitatea Kyoto este unul dintre aceia care sunt de părere că vârful de infectări din vara acestui an şi scăderea bruscă a numărului de cazuri s-au datorat în principal tendinţelor observate în activitatea umană.



Infectivitatea, măsurată prin rata de reproducere efectivă a virusului, este corelată cu vacanţele şi concediile, a declarat acest cercetător nipon.



"În timpul vacanţelor, ne întâlnim cu persoane pe care le vedem rar şi, mai mult decât atât, există o şansă mare să luăm masa alături de ele într-un mediu care ne aduce faţă în faţă", a declarat Hiroshi Nishiura, un expert de top în domeniul modelării computerizate a evoluţiei bolilor infecţioase, care este şi consilier al guvernului japonez.



Recentele recorduri de cazuri înregistrate în Coreea de Sud şi în Singapore ar putea fi conectate cu unele dintre concediile de la jumătatea anului, iar convergenţa care există între vacanţele de sfârşit de an ale asiaticilor şi cele ale occidentalilor ar putea să ducă la un veritabil "coşmar", a adăugat el.



Însă alţi experţi consideră că tendinţele pandemiei au de-a face mai puţin cu călătoriile şi mai mult cu tendinţele regulate, sezoniere.



Cicluri vicioase



Jason Tetro, un expert în boli infecţioase din Canada şi autor al cărţii "The Germ Code", susţine că diverse categorii de vârstă din rândul populaţiei devin un fel de "carburant" pentru ca virusul să se perpetueze, în funcţie de ratele de vaccinare şi de infecţiile anterioare, în perioade diferite.



"Fără eliminarea virusului, vom continua să asistăm la vârfuri de infectări, până când 85% din populaţie va fi imună la tulpina dominantă", a precizat el.



"Este singura modalitate de a scăpa de aceste cicluri vicioase", a adăugat expertul canadian.



O teorie care câştigă tot mai mult teren este aceea conform căreia noul coronavirus şi variantele sale au tendinţa de a se deplasa în cicluri de două luni, deşi Jason Tetro consideră că astfel de cicluri reprezintă "mai mult un factor care ţine de natura umană decât de mama-natură".



Kenji Shibuya, fost director al Institutului pentru Sănătatea Populaţiei din cadrul King's College din Londra, se îndoieşte că "fluxul de persoane" alimentează virusul, aşa cum au presupus mulţi dintre consilierii guvernamentali.



"(Pandemia, n.r.) este stimulată în principal de sezonalitate, urmată de vaccinare şi, poate, de anumite caracteristici virale pe care nu le cunoaştem deocamdată", a declarat profesorul Shibuya, care a coordonat şi campaniile municipale de vaccinare din nordul Japoniei.



După un start lent, Japonia a vaccinat 61% din populaţia sa totală, iar Guvernul de la Tokyo se pregăteşte să administreze doze de supra-rapel pentru a evita o nouă creştere a numărului de cazuri, aşa cum s-a întâmplat în alte părţi ale lumii, a precizat Noriko Horiuchi, noul ministru coordonator al campaniei de vaccinare, în prima ei conferinţă de presă după numirea în această funcţie.



Oricare ar fi cauza scăderii bruşte a numărului de infectări în Japonia, experţii consideră că timpul va fi un element esenţial pentru a preveni o eventuală recrudescenţă a pandemiei.



"Avem doar o fereastră de o lună. Ar trebui să ne mişcăm repede pentru a asigura paturi în spitale şi pentru a accelera vaccinările", a adăugat profesorul Shibuya.

