Savanții elvețieni au inventat frunza artificială care produce hidrogen

Frunza este de fapt o folie transparență din fibre de sticlă, cu rolul unui semiconductor, iar acest material are nevoie doar de lumina solară pentru a produce hidrogen.

Kevin Sivula, profesor: Munca noastră a fost inspirată de modul în care funcţionează o frunză. Fotosinteza naturală are loc prin luarea dioxidului de carbon din aer, împreună cu lumina soarelui şi se produce zahăr, depozitând efectivlumina soarelui într-o formulă chimică. Am dorit să creăm acelaşi lucru, să captăm luminasoarelui şi apa din aer şi să depozităm acea energie solară sub forma hidrogenului.

Deși procesul artificial de fotosinteză a fost deja demonstrat, actuala invenție rezolvă două probleme rămase pănă acum: captarea apei din aer și declanșarea unei reacții chimice prin expunerea la lumina soarelui.

Kevin Sivula, profesor: Am inventat un dispozitiv care poate lua apa din aerul umed şi lumina soarelui şi să le transforme în hidrogen, care poate fi folosit drept combustibil sau sursă de stocare pentru un viitor sistem energetic bazat în totalitate pe energie regenerabilă.

Oamenii de știință speră ca pe viitor invenția lor să poată fi folosită în medii aride, cum ar fi deserturile, dar și în altele cu umiditate crescută.

