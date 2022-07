Saudiții au prezentat proiectul orașului SF „Linia” pe care vor să-l construiască la NEOM

Prințul moștenitor Mohammed bin Salman a prezentat pentru prima dată în ianuarie 2021 planurile pentru „The Line” (Linia), primul mare proiect de construcții al zonei de afaceri în NEOM, în valoare de 500 de miliarde de dolari, menit să diversifice economia celui mai mare exportator de petrol din lume.

Orașul cu o lățime de 200 de metri și care ar funcționa pe „100% energie regenerabilă” va include și un tren de viteză ce l-ar tranzita de la un cap la altul în 20 de minute. Ar urma să acomodeze 9 milioane de oameni, a declarat Bin Salman, citat de agenția de stat SPA.

„Comunitățile orașului stratificate pe verticală vor contesta tradiționalele orașe plate și orizontale”, a spus prințul. „Designul Liniei încorporează modul în care comunitățile urbane vor exista în viitor într-un mediu liber de străzi, mașini și emisii”.

His Royal Highness announces designs for #THE_LINE, the city of the future in #NEOM.#SPAGOV pic.twitter.com/LDyQrMd0lF