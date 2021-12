Şapte din zece angajaţi români au calificat 2021 drept ''mai greu decât primul an pandemic'' (sondaj)

Majoritatea angajaţilor români (61%) speră ca anul 2022 să fie unul mai bun în privinţa locului de muncă, în condiţiile în care 69% consideră că 2021 a fost mai greu decât primul an pandemic, din punct de vedere al provocărilor personale şi profesionale, arată un sondaj realizat pe o platformă de recrutare online.

Conform datelor BestJobs, şase din zece respondenţi iau în calcul schimbarea locului de muncă pentru un salariu mai mare sau se aşteaptă la o promovare sau o mărire salarială de la actualul job.



În acelaşi timp, doar 14% dintre cei chestionaţi cred că anul viitor va fi mai rău, iar un sfert dintre ei îl privesc cu incertitudine.



La nivel general, 26% dintre angajaţii români afirmă că 2021 a fost un an mai bun, însă îmbunătăţirile s-au văzut mai degrabă pe plan personal (25%), în timp ce la locul de muncă a fost mai bine pentru numai 17% şi doar 15% spun că le-a mers mai bine anul acesta pe ambele planuri, comparativ cu 2020.



În cazul a 27% dintre respondenţi cea mai importantă realizare profesională din acest an a fost că au învăţat abilităţi noi şi s-au dezvoltat ca profesionişti, ceea ce le oferă mai multă încredere că vor putea continua să evolueze în carieră şi vor avea oportunităţi mai bune de job în anii următori. Alţi 16% consideră că, în contextul dificil şi incert, realizarea principală este că au reuşit să-şi păstreze jobul şi să aibă o situaţie profesională stabilă.



Potrivit sursei citate, doar 12% din totalul celor intervievaţi spun că au reuşit, în 2021, să-şi găsească un loc de muncă mai bun, în timp ce, pe postul actual, 9% au primit o mărire de salariu şi numai aproape 6% au fost promovaţi pe o poziţie mai bună.



Printre cele mai importante lecţii din 2021 pe care angajaţii români vor să se concentreze în noul an sunt că trebuie să investească mai mult în dezvoltarea lor pentru a-şi îmbunătăţi situaţia la locul de muncă şi acasă (22%) şi că e nevoie să aibă mai multă grijă de sănătatea lor fizică (20%), dar şi emoţională (15%).



De asemenea, 16% au spus că simt nevoia de o organizare mai bună a vieţii profesionale, aşa încât să îşi separe mai bine viaţa de acasă de cea de la job şi să câştige mai mult timp liber, iar 11% vor să se dedice mai mult relaţiilor cu familia şi cu cei apropiaţi.



La serviciu, priorităţile angajaţilor pentru 2022 sunt să evolueze în poziţia actuală, unde speră să fie promovaţi sau să primească o mărire salarială (42%), sau să-şi găsească un loc mai bun, care să le pună mai bine în valoare experienţa şi abilităţile şi să le ofere mai multă satisfacţie (33%). "Pentru cei mai mulţi dintre cei care se gândesc la o schimbare de job, lucrul într-o companie mai mică sau într-un start-up ar putea fi o opţiune care să le ofere mai multă flexibilitate şi mai mult timp liber în 2022", se precizează în rezultatele cercetării.



Sondajul a fost efectuat în perioada 20 noiembrie - 10 decembrie, pe un eşantion de 1.041 de utilizatori de Internet.

