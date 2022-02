Săptămâna viitoare, crucială pentru diplomație. Convorbiri telefonice Emmanuel Macron - Boris Johnson, Emmanuel Macron - Joe Biden

"Premierul a vorbit cu președintele Franței, Emmanuel Macron, despre situația din Ucraina. S-au pus la curent în privința eforturilor diplomatice și în privința convorbirii telefonice dintre președintele Macron și președintele Putin", a transmis un purtător de cuvânt din Downing Street.

Cei doi au remarcat că președintele Putin ar putea fi încă dispus să se angajeze în găsirea unei soluții diplomatice.

"Prim-ministrul a remarcat că angajamentele preşedintelui Putin faţă de preşedintele Macron au fost un semnal binevenit că (acesta) ar putea fi încă dispus să se angajeze în găsirea unei soluţii diplomatice", a declarat purtătorul de cuvânt.

Boris Johnson a subliniat că vocea Ucrainei trebuie să fie centrală în orice discuții.

Premierul Marii Britanii și liderul de la Elysee pledează pentru ca Rusia și Ucraina să își respecte angajamentele asumate prin acordurile de la Minsk. De asemenea, au subliniat necesitatea ca președintele Putin să își retragă amenințările și trupele de la granița cu Ucraina.

"Premierul și președintele Macron au fost de acord că săptămâna viitoare va fi crucială pentru diplomație și au stabilit să rămână în contact apropiat", a arătat purtătorul de cuvânt.

Și președintele Statelor Unite, Joe Biden, a avut o convorbire cu Emmanuel Macron după discuția acestuia cu Putin și cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky.

