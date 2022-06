Săptămâna Europeană de Luptă împotriva Cancerului | Cursa caritabilă „Race for the Cure”. Fiecare înscriere în cursă înseamnă un test gratuit pentru o femeie vulnerabilă

Mii de oameni au luat startul la tradiţionala cursă împotriva cancerului din Capitală: " Race For The Cure" . Fiecare înscriere în cursă înseamnă un test gratuit pentru o femeie vulnerabilă. Anual, aproape 15.000 de femei din România sunt depistate cu cancer de sân sau de col uterin, iar rata mortalității este de patru ori mai mare decât în alte state europene.

Geta Popescu a aflat că are cancer de sân după un control de rutină, la 44 de ani. Au urmat 8 ani de chin și tratament. Ședințele de chimio și radioterapie au fost cel mai greu de suportat. Iar de la tratamentul hormonal i-a căzut tot părul, pe care nu l-a mai recuperat.



Geta Popescu este doar una dintre supraviețuitoarele de cancer care au alergat la tradiționala cursă "Race For The Cure".



Anul acesta se sărbătoreşte pentru prima dată Ziua Naţională a Supravieţuitorilor de Cancer. Inițiatoarea legii, senatoarea Nicoleta Pauliuc, ea însăşi supravieţuitoare a acestei boli cumplite, a participat la maraton.



Și echipa Televiziunii Române a luat startul cursei împotriva cancerului.



Fiecare înscriere la cursa "Race For The Cure" înseamnă un test medical gratuit pentru o femeie vulnerabilă.

