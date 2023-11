Săptămână decisivă pentru legea pensiilor, pe fondul discuțiilor aprinse din coaliție. Ciolacu: Toate aspectele au fost clarificate, legea intră în linie dreaptă în Parlament, susţinută de întreaga coaliţie

Premierul Marcel Ciolacu anunţă că toate aspectele legate de noua lege a pensiilor, inclusiv cel privind sursele de finanţare, au fost clarificate, iar proiectul intră "în linie dreaptă" în Parlament, în urma discuţiilor purtate, luni, în cadrul coaliţiei de guvernare.

"Toate aspectele legate de Legea pensiilor, inclusiv cele privitoare la sursele de finanţare, au fost clarificate în şedinţa Coaliţiei din această după-amiază. Prin urmare, Legea intră în linie dreaptă în Parlament, fiind susţinută de întreaga Coaliţie. Totodată, am decis ca, împreună cu domnul preşedinte Ciucă, să depunem cât mai repede un proiect pentru combaterea evaziunii fiscale şi creşterea încasărilor la buget. Îi asigur pe pensionari că ne vom ţine de cuvânt! Pensiile vor fi indexate, iar inechităţile eliminate prin recalculare!", a scris șeful executivului, pe Facebook.

Ciolacu a anunțat că în următoarele zile vor avea loc discuţii cu miniştrii Educaţiei şi Sănătăţii pentru a clarifica problemele ce ţin de salarizările din domeniile respective, în vederea elaborării proiectului de buget pentru anul viitor.

"Începem construcţia bugetului pentru anul viitor, urmând ca în următoarele zile să ne întâlnim cu miniştrii Educaţiei şi Sănătăţii pentru a clarifica problemele ce ţin de salarizările aferente celor două domenii", a afirmat premierul.

Prim-ministrul a mai precizat că tot în această săptămână vor avea loc întâlniri cu ministrul Agriculturii şi cu cel al Mediului pentru a stabili ultimele detalii privitoare la reorganizarea celor două ministere.

Și liderul PNL, Nicolae Ciucă, a anunțat concluziile ședinței coaliției: "În ședința Coaliției de astăzi am stabilit, împreună cu partenerii de guvernare, care vor fi liniile cele mai importante pe care se va întocmi proiectul bugetului consolidat pe 2024. În cadrul discuțiilor, am susținut ca prioritatea în dezbaterile legate de finanțarea ministerelor să o aibă portofoliile Sănătății și al Educației și cu acestea vom începe discuțiile în zilele următoare. Echipa liberală prezentă la ședința coaliției a susținut ca în proiectul de buget pe 2024 să se prevadă foarte clar continuarea investițiilor, întâietate având banii care vor fi alocați celor trei mari linii de finanțare: Programul Național ”Anghel Saligny”, Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) și proiectele derulate prin Compania Național de Investiții (CNI)".

Liderii coaliției temperează atacurile iscate între membrii PSD și PNL, după avizul cu rezerve dat de Ministrul Finanțelor asupra Legii Pensiilor. Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă spun că marea coaliție merge mai departe pentru ca România să se poate dezvolta accelerat cu bani europeni.

La întâlnirea cu aleșii locali, premierul a anunțat că pensiile vor crește așa cum a promis, dar se vor face și reforme.

Am luat o decizie corectă, atunci când am hotărât împreună cu președintele Nicolae Ciucă să creăm această Coaliție. Marcel a reușit până la urmă și s-a străduit pentru acest lucru să îmi ia fața, să devină un fel de păpușă voodoo în care toată lumea, în fiecare zi, trebuia sa îl înțepe, eu nu am să-l înțep niciodată pe Marcel Boloș, eu nu am să uit nicicodată ce a făcut Marcel Boloș la Ministerul Fondurilor Europene, știu ce l-a speriat pe Marcel Boloș ca ministru al Finanțelor. A văzut pericolul de blocajului total al României, pericolul de a pierde peste 70 de miliarde de euro bani europeni, a declarat Marcel Ciolacu.

Știu că s-au luat acele măsuri fiscale, mai nou discuția aprinsă pe legea pensiilor, dacă este sau nu sustenabilă atât anul acesta, anul viitor, în anii viitori (...) Dacă dumneavoastră credeți că trebuie să continuăm cu o pensie medie pe luna octombrie, repet, medie, de 1980 de lei, vă anunț că nu se mai poate. Este inuman, a subliniat premierul.

Ministrul de Finanțe caută sursa din care ar trebui să vină banii pentru pensii. Singura soluție cu care liberalii ar fi de acord este o mai bună colectarea a taxelor prin digitalizarea sistemului fiscal, ANAF și Vămile. Scannere în vămi și o mai buna încasare a TVA-ului. Liberalii se opun categoric impozitării suplimentare a mediului de afaceri.

La solicitarea premierului, noua lege a pensiilor intră într-un calendar foarte strâns. Marți ar urma să fie dat votul în plenul Senatului. Iar până săptămâna viitoare procedura trebuie închisă, spre nemulțumirea Opoziției.

Ministrul de Finanțe ar fi trebuit să explice la Ora Guvernului în Parlament situația financiară. A cerut însă reprogramarea dezbaterii și a fost prezent, în schimb, la o ședință de urgență a coaliției unde s-a discutat despre sursa de finanțare a creșterilor de pensii de anul viitor.

În coaliție au început discuțiile și pentru construcția bugetului de anul viitor. Prioritate vor avea ministerele Sănătății și Educației, pentru a se clarifica probleme ce țîn de salarizarea din aceste domenii.

