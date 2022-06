Sancţiunile ruse împotriva Gazprom Germania ar putea să îi coste pe germani 5 miliarde de euro, potrivit Welt am Sonntag

Sancţiunile Rusiei împotriva Gazprom Germania şi a filialelor acesteia i-ar putea costa pe contribuabilii germani şi pe utilizatorii de gaze 5 miliarde de euro pe an în plus pentru a plăti gazele cumpărate din alte surse, a relatat săptămânalul Welt am Sonntag, citând reprezentanţi ai industriei, transmite Reuters.