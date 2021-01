Sancțiuni aplicate de polițiștii din Capitală șoferilor aflați sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive

Razie Poliție

Potrivit unui comunicat de presă, sâmbătă şi duminică noaptea, poliţiştii Brigăzii Rutiere au acţionat pe principalele artere din municipiul Bucureşti pentru asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă rutieră, reducerea riscului rutier în rândul participanţilor la trafic şi combaterea conducerii autovehiculelor de către persoane aflate sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanţelor psihoactive.



În cadrul acţiunii au fost aplicate 34 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de peste 15.000 lei, şi au fost reţinute 35 permise de conducere - 20 pentru conducerea unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice (contravenţie); 14 pentru infracţiunile constatate şi 1 pentru nerespectarea semnalului poliţistului rutier.



De asemenea, au fost retrase 11 certificate de înmatriculare pentru deficienţele tehnice constatate şi 2 seturi de plăcuţe cu numărul de înmatriculare.



"Cu ocazia activităţilor de control desfăşurate, poliţiştii rutieri au constatat 25 infracţiuni - 6 pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influenţa substanţelor psihoactive, 9 pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice, 6 pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere, 2 pentru conducerea unui autovehicul cu permisul suspendat şi 2 pentru deţinere de substanţe psihoactive ( THC-5-Canabis)", au transmis reprezentanţii Brigăzii Rutiere.



Totodată, faţă de un bărbat în vârstă de 45 de ani care a fost depistat pe o stradă din sectorul 5 în timp ce conducea un autovehicul fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicul, s-a dispus măsura reţinerii pentru 24 de ore.

sursa agerpres

