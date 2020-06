Salvatorul din Rodna EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Ciprian Cotuț are 37 ani și este angajat al ISU Bistrița-Năsăud, unitatea din Sângeorz Băi. Este tatăl a doi copii și ține la familie mai mult ca la orice. Dar nu a stat pe gânduri când a fost rechemat la serviciu, după o tură de 24 de ore, pentru a interveni la cazurile de urgență provocate de viiturile din Rodna. A uitat de oboseală și, în ultimul moment, a salvat o familie cu doi copii dintr-o casă care era pe punctul de a se prăbuși.

Fapta sa plină de curaj l-a impresionat și pe ministrul de Interne, Marcel Vela, care a pus o poză cu Ciprian pe Facebook și a scris mai multe rânduri. Pompierul, însă, vorbește cu modestie despre acele momente și le mulțumește colegilor care l-au ajutat în tot ce a făcut.

Nu este singura dată când Ciprian a trecut prin momente la limită. Își aduce aminte de o intervenție pe care a avut-o într-o localitate din Suceava când, împreună cu colegii, a salvat o femeie în timp ce năștea.

"Când am ajuns acolo am găsit o minune de copil mic, nou născut. Încă avea cordonul. Am procedat la tăierea cordonului și am solicitat sprijin medical pentru copil ca să fie transportat la cea mao apropiată maternitate", își amintește Ciprian Cotuț.

Colegii îl cunosc pe Ciprian și au încredere în el. Pompierul face parte dintr-o echipă unită.

Marius Rus, purtător de cuvânt al ISU Bistrița-Năsăud: “Ciprian este modest, așa cum îi stă bine unui pompier. Are mii de intervenții la activ, dintre cele mai dificile. Și de această dată a răspuns prompt atunci când comandanții sau colegii l-au solicitat din timpul său liber".

