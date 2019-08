Salvarea vine doar cu șalupa EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Cu mâinile pline de coceni, Ivan îşi ajută mama. Băieţelul are 7 ani şi face parte dintr-o familie numeroasă. În doar câteva secunde, îi sar în ajutor surorile lui.

Pentru Ivan, Andreea şi Viorela, totul se transformă imediat în joacă.

Părinţii lor muncesc din greu ca să aibă cu ce-i hrăni. Mama e casnică iar tatăl, pescar. Celor mici le place să deseneze în nisip.

Familia Canareica trăieşte în satul Letea, unul din cele mai izolate locuri din România. Părinţii au doar 8 clase şi fac eforturi să îi ţină pe copii la şcoală. Cei mici învaţă in sat, iar cea mare, la Crişana. Pleacă în fiecare luni dimineaţa cu un corsar şi se întoarce vineri.

Viorela are 12 ani. Ca să fie singură că o naşte la spital, mama s-a dus din timp la Tulcea şi a locuit mai multe zile la o cunoştinţă. La Ivan, nu a mai avut noroc.

Motea Canareica: Au sunat la 112. Au zis ca să vin cu o maşină până la Sulina. Sunt 21 de km, până ajung nasc... zic, ce fac? Au hotărât ca să trimită nu ştiu ce ambulanţă pe apă şi să vin cu o bărcuţă până unde se poate.

Disperaţi, oamenii au cerut ajutorul unei femei din sat care lucrase ca asistentă.

Când am ajuns la ambulanţă, erau trei bărbaţi, din care un asistent şi doi şoferi de pe ambulanţă. Domnul asistent era la prima asistare la naştere. Am zis că mor acolo. Toată naşterea a fost prin telefon, au vorbit cu doctori. Când l-am născut, avea cordonul ombilican împrejurul gâtului, nu ştia să-l taie, nu ştia cât trebuie lăsat... şi a scos cu degetul peste cap, povestește Motea.

Băieţelul a avut o stea norocoasă, crede cu tăria mama.

Şi când a născut-o pe Andreea, mezina familiei, Motea a avut emoţii. Prin asta trec toţi sătenii. Când au o problemă medicală, se roagă să ajungă ambulanţa la timp. Cel mai apropiat cabinet medical e la 14 km distanţă, dar nu e deschis non-stop.

Motea Canareica: Tatăl meu a făcut comoţie cerebrală (…) Am apelat la domnul doctor, nu ne-a răspuns, nu mai știu cum a fost atunci. Oricum, ştiu că n-a venit.

Soţul şi-a făcut ultimele investigaţii medicale când s-a căsătorit, adică acum 13 ani!

Nici Motea nu ajunge prea des la doctor. Acum, şi-a făcut un control ginecologic şi unul oftalmologic. Timp de două zile, în satul ei, 10 medici din Capitală au consultat zeci de femei.

Loredana Pană, coordonator de proiect, Asociaţia Letea în UNESCO: "O doamnă mi-a povestit că a avut un cancer foarte agresiv şi mi-a şi arătat dubla mastectomie pe care o suferise şi mi-a povestit cât de greu i-a fost să ajungă la doctor. Nici măcar nu ştia că ar fi putut să aibă parte de controale de prevenţie".

Caravana cu medici se duce în astfel de zone din 2014.

Alina Jîjie, voluntar, Caravana cu Medici: "Era o bunică care îşi creştea nepoţii pentru că fiica ei o abandonase şi mai avea şi un copil acasă... un copil... o persoană de 40 de ani cu sindrom Down. Şi ea pe lângă asta mai avea şi cancer de sân pe care îl descoperisem acolo. M-am dus după şcoală, să nu mă vadă nimeni, şi am început să plâng şi atunci am zis că vreau să duc asta în Moldova şi aşa a ajuns la Iaşi".

Caravana a parcurs până acum aproape 33 de mii de km și funcţionează datorită studenţilor, rezidenţilor şi a medicilor specialişti care îşi dedică timpul celor bătuţi de soartă.

Şi noi îi putem ajuta să meargă în cât mai multe zone!

ŞTIRILE ZILEI