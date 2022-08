Salvamar din Costinești: Este o furtună foarte periculoasă în Marea Neagră, sunt valuri de patru-cinci metri. Oamenii să înțeleagă că ne luptăm pentru viața lor

„Este o furtună foarte periculoasă, valuri foarte mari, de patru-cinci metri, este dezastru, n-am mai văzut așa ceva de zece ani. În această situație, tot ce putem face este să ținem turiștii pe mal. Noi, când am mai avut steag roșu, i-am lăsat să intre pe limbile de nisip, că omul plătește ca să vină la mare, dar acum este foarte periculos. Astăzi, de exemplu, nu am lăsat pe nimeni să intre în apă, este singurul lucru pe care îl putem face ca să fie zero victime”, a explicat Nicu Serafim, salvamar în Costinești, la TVR INFO.

Întrebat ce pârghii au salvamarii pentru a împiedica oamenii să intre în apă când este arborat steagul roșu, Nicu Serafim a arătat că „nu avem nici o pârghie, este doar salvamarul cu omul, îi explică „îți vrem binele”, cu toate că mulți sunt sub influența alcoolului, îi înjură, îi scuipă pe salvamari. Bineînțeles, am și ajuns la bătăi, ne și lovesc”.

„Numai ieri am avut peste 30 de intervenții, intrăm după ei să îi scoatem, azi nu am mai lăsat pe nimeni să intre”, a adăugat salvamarul, spunând că replice pe care le primesc salvatorii de la turiști sunt că „ei sunt înotători, că ei știu să înoate, că ei înoată în nu-știu-ce râu. „Pleacă, domnule, du-te în altă parte”, ăsta e genul de conversație pe care îl avem”.

Nicu Serafim a arătat că în România serviciul este sezonier, ceea ce îi împiedică să aibă un personal care să urmeze și alte cursuri care i-ar putea ajuta în profesie, precum cursurile de psihologie.

„Noi avem aici un serviciu sezonier, funcționează trei luni -patru luni pe an. Și așa este deficit de forță de muncă, și așa cu greu reușim să găsim oameni cât de cât buni înotători ca să-i punem să salveze, ar fi un lucru extraordinar să am la dispoziție 100 de inși să aleg 20 din ei. Dacă ar fi un serviciu disponibil tot anul, cum e la Salvamont, atunci da, ai avea oameni care să facă cursuri (de psihologie, n.r.)”, a subliniat Serafim.

Mesajul pe care salvamarul îl transmite oamenilor este „să asculte sfatul salvamarului și să înțeleagă că ne luptăm pentru viața lor, doar pentru asta suntem aici. E frustrant, dar sunt și oameni care înțeleg, sunt câteva excepții, cu asta ne luptăm”.

De marți seară, la Costinești sunt căutați doi tineri care au intrat în valuri după ce s-a înserat, iar în ultimele trei zile au murit patru oameni înecați în mare, inclusiv un salvamar.

