Salajul, pe primul loc la nivel național ca număr de donatori de sânge

Donare de sânge

Potrivit statisticii menţionate, judeţul Sălaj are o medie de 14,79 donări la mia de locuitori, dublu faţă de media naţională, de 7,45 donări. Pe locul II se situează judeţul Argeş, cu 14,3 donări la mia de locuitori, iar pe III Prahova, cu 11,41 donări la mia de locuitori.



În ceea ce priveşte numărul de donatori la mia de locuitori, aceeaşi statistică situează Sălajul pe locul al doilea la nivel naţional, cu 11,7 donatori la mia de locuitori, primul fiind de această dată Argeşul, cu 12,92 donatori la mia de locuitori.



Directorul Centrului de Transfuzie Sanguină Sălaj, Cristina Ilieş, a precizat luni, pentru AGERPRES, că poziţia fruntaşă a judeţului în aceste statistici se datorează unui cumul de factori.



"Suntem un judeţ mai mic, unde lumea se cunoaşte şi informaţia se propagă mai uşor. Întregul personal al Centrului a fost implicat în promovarea actului de donare. Ne-am deplasat pentru donare şi în mediul rural, am făcut acţiuni şi în licee şi avem numeroase companii şi instituţii ai căror angajaţi vin să doneze periodic. În plus, am creat la Centru un mediu plăcut, personalul întâmpină donatorii cu zâmbetul pe buze şi îi face să treacă peste fricile şi tracul dat de acţiunea de donare de sânge. Donatorii se simt bine la noi şi atunci revin", a precizat Cristina Ilieş.



Pe de altă, directorul Centrului de Transfuzie Sanguină Sălaj subliniază însă faptul că în perioada verii numărul donatorilor a scăzut, motiv pentru care chiar sâmbătă, 29 august, instituţia va fi deschisă pentru cei care vor să ajute la salvarea unei vieţi prin donarea de sânge.

ŞTIRILE ZILEI