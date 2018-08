S-a stins din viață fostul secretar general al ONU, Kofi Annan, laureat al Premiului Nobel pentru Pace

Originar din Ghana, Kofi Annan a fost al şaptelea secretar general al ONU. A ocupat această funcție între 1997 şi 2006.

El a câştigat premiul Nobel pentru Pace pentru munca sa umanitară.

"Astăzi deplângem moartea unui om minunat, un lider şi un vizionar: fostul secretar general al ONU, Kofi Annan. O viaţă trăită bine. O viaţă care merită celebrată", a notat cei Agenția pentru Migrație a ONU, pe contul de Twitter.

Today we mourn the loss of a great man, a leader, and a visionary: former @UN Secretary General @KofiAnnan.



A life well lived. A life worth celebrating. pic.twitter.com/3sLmy7VS2p