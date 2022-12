"S-a întâmplat datorită acelor medici care sunt mai mult decât medici, mai mult decât oameni”. Cum a fost posibilă intervenția în urma căreia o adolescentă își va putea folosi din nou brațele amputate într-un accident

Alexia se afla într-un autocar care, în noaptea de vineri spre sâmbătă, puțin înainte de miezul nopții, s-a răsturnat pe marginea drumului, la intrarea în municipiul Pașcani. Șoferul pierduse controlul volanului.

Cele 35 de persoane aflate înăuntru s-au trezit aruncate una peste cealaltă.

Dintre toți pasagerii, Alexia a fost cel mai grav rănită. Impactul i-a amputat total un braț și parțial pe al doilea.

Alături i-a fost fratele ei. El și-a sunat părinții să le dea vestea. Tatăl lor a aflat totul de la mii de kilometri distanță, de la Londra, acolo unde lucrează.

Florin Tudose, tatăl Alexiei: "Îmi povestea: 'Tati, am crezut că Alexia e moartă. I-am dat câteva palme și am trezit-o. Atunci am văzut că nu are o mână. Și am început să îi caut mâna. Vă dați seama! El a fost primul ei înger".

Fata a fost prima extrasă din autocar și prima preluată de unul dintre echipajele medicale. Începea o misiune contracronometru și o mobilizare impresionantă de forțe medicale.

De la locul accidentului, fata a fost dusă la Spitalul municipal Pașcani, acolo unde alți medici s-au luptat pentru ea. O ambulanță de terapie intensivă era pe drum să o preia și să o ducă la Iași.

Paul Nedelea este medicul care a coordonat întreaga acțiune de preluare a răniților de la Pașcani.

Paul Nedelea, medic: "Este foarte important în cazul unor amputații complete să se facă cât mai rapid hemostaza, întrucât riscul de sângerare și exsangvinare efectivă este extrem de mare, iar colegii care au fost imediat atunci la fața locului au reușit să facă hemostaza. De asemenea, un noroc era faptul că nu a mai prezentat și alte leziuni".

Două ore mai târziu, Alexia era în sala de operație, la Spitalul de copii din Iași. Cinci medici plasticieni au lucrat 20 de ore ca să îi atașeze brațele amputate.

Dr. Sidonia Susanu, Spitalul de copii "Sfânta Maria" Iași: "S-a reuşit replantarea celor două membre - unul dintre ele amputat, celălalt devascularizat. Fetiţa este detubată, respiră singură."

Florin Tudose, tatăl Alexiei: "S-a întâmplat datorită acelor medici care sunt mai mult decât medici, sunt mai mult decât oameni! Nu am cuvinte să le mulțumesc."

Părinții fac apel la donații de sânge, de care fiica lor va avea nevoie pe parcursul următoarelor săptămâni, în care va mai fi supusă mai multor operații de reconstrucție.

După o altă perioadă de recuperare, fata își va putea recăpăta funcționalitatea ambelor membre, chiar dacă nu în totalitate, dar în proporţie de aproximativ 85%.

