Ruşii plâng morţii din Ucraina la troiţe improvizate. "Nu știu ce altceva pot face... Am vrut să arăt că nu toată lumea este indiferentă și că unii oameni încă mai au conștiință"

Acesta este motivul pentru care se află aici, la o statuie a poetei ucrainene Lesia Ukrainka, un monument în mare parte necunoscut, ascuns printre blocurile din Moscova, care s-a transformat într-o troiţă antirăzboi, într-o perioadă în care puțini cetăţeni din Rusia îndrăznesc să protesteze faţă de războiul din Ucraina.

"Nu știu ce altceva pot face... Am vrut să arăt că nu toată lumea este indiferentă și că unii oameni încă mai au conștiință", spune ea, cu ochii plini de lacrimi. Este a doua oară când se întoarce pentru a depune flori la un monument improvizat în memoria victimelor atacului din 14 ianuarie, care a ucis 46 de persoane și a rănit peste 80. Ea trece pe lângă el atunci când vine în vizită la mama ei, care locuiește în apropiere.

Anunțul lui Vladimir Putin privind invazia Ucrainei a scos mii de oameni în stradă în februarie anul trecut, dar guvernul a înăbușit metodic disidența publică, arestând mii de oameni și presând pe alții să părăsească țara.

Acum, la mai bine de 10 zile de la atacul cu rachete din Ucraina, câţiva moscoviți continuă să vină să aducă un omagiu celor care au murit.

Un bărbat în vârstă se înclină în tăcere în fața statuii și își face cruce în timp ce trece pe lângă ea.

In #Moscow, Z-patriots came to the monument to Lesya Ukrainka, where people bring flowers in memory of the victims of the #Russian strike in #Dnipro. They called the police and were outraged by a poster with a crossed "Z and V" and "LGBT toys", which were left at the monument. pic.twitter.com/OvTDRPBo5C