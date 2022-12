Ruşii mobilizaţi pentru „operațiunea militară specială” din Ucraina îşi vor putea criogena gratuit sperma

Ministerul rus al Sănătății a răspuns la apelul președintelui Uniunii Avocaților din Rusia Igor Trunov, care a cerut asistență bugetară pentru această măsură.

Ministerul oferă "sprijin financiar de la bugetul federal pentru conservarea și depozitarea gratuită a spermatozoizilor pentru cetățenii mobilizați în cadrul operațiunii militare speciale pentru 2022-2024", a declarat Trunov.

#Russian mobilized men will be allowed to freeze their sperm for free, and their families will be given quotas for infertility treatment, reports state-owned news agency TASS. pic.twitter.com/WGhYQVHw9t