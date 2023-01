VIDEO Trei vagoane-cisternă şi un camion, distruse într-un incendiu în Siberia

Potrivit primelor informaţii, incendiul a izbucnit în timpul unor operaţiuni de realimentare şi a fost cel mai probabil cauzat de nerespectarea normelor de siguranţă, a transmis pe canalul de Telegram serviciul regional de apărare civilă din Irkuţk, care nu a furnizat niciun fel de date despre eventuali răniţi sau decedaţi.

Între timp, comentarii făcute de un purtător de cuvânt al securităţii ucrainene au alimentat speculaţiile cu privire la implicarea ţării sale. Purtătorul de cuvânt al administraţiei militare a regiunii Odesa (sudul Ucrainei), Serghii Bratşciuk, a declarat că maşinăriile în flăcări erau pline cu combustibil pentru "forţele de ocupaţie" ruse. Incendiul a fost "karma", a adăugat el.

Spusele acestuia nu au putut fi verificate din surse independente, notează dpa.

Fuel tanks are on fire in #Angarsk, which were planned to be sent to the occupiers in #Ukraine



According to the Ministry of Emergency Situations, the area of the fire is 400 sq. m. pic.twitter.com/evzCz1JUda